Erst Corona-Boom, jetzt Rüstungswettlauf: Drägerwerk ist dabei!

Die medizinische Division spielt immer noch eine zentrale Rolle im Portfolio des Unternehmens und konnte im ersten Quartal einen leichten Anstieg der Aufträge von 4 Prozent verbuchen. Gleichzeitig gingen die Umsätze jedoch um etwa 1 Prozent zurück. Die Aufträge in der Safety-Division stiegen um 8 Prozent, getrieben durch eine erhöhte Nachfrage nach Lösungen für Gasdetektion, Atemschutz und Alkoholtestgeräte.

Trotz des Umsatzrückgangs im ersten Quartal zeigen sich die Analysten von Jefferies optimistischer in Bezug auf die EBIT-Marge. Obwohl das EBIT im ersten Quartal unter dem Vorjahreswert lag, blieb es positiv, was auf eine stärkere Kostendisziplin und einen besseren Mix bei den Produkten zurückzuführen ist. Die jüngste Zunahme der Aufträge und der verbesserte Mix, der auch das Segment der Verteidigung umfasst, stützen die positive Einschätzung der künftigen Gewinnentwicklung.

Ein bedeutender Wachstumsbereich könnte in der Verteidigungsindustrie liegen. Dräger pflegt langjährige Beziehungen zu Herstellern von Originalgeräten (OEMs) in der Verteidigungsbranche und erwartet, dass sich dieser Bereich bis 2028 dreimal so stark entwickeln könnte. Auf dem derzeit boomenden Markt stellt Dräger vor allem Atemschutzgeräte und Schutzanzüge her.

Der Analystenbericht geht davon aus, dass die Verteidigungssparte im laufenden Geschäftsjahr noch unter 100 Millionen Euro Umsatz bleiben werde, aber erhebliches Potenzial für weiteres Wachstum biete, vor allem aufgrund der attraktiveren Margen in diesem Sektor.

Bevor Drägerwerk aber den Verteidigungssektor erobert, sind die Analysten von Jefferies erst einmal etwas zögerlich. Für die kommenden Jahre erwarten die Analysten von Jefferies ein durchschnittliches Umsatzwachstum von rund 4 Prozent pro Jahr bis 2027. Treiber dieses Wachstums sind die strukturellen Veränderungen im Markt für Medizin- und Sicherheitsgeräte sowie die verbesserte Marktstellung von Dräger. Auch die EBIT-Marge dürfte von 5,1 Prozent im Jahr 2025 auf 5,7 Prozent bis 2027 steigen, was durch höhere Preise und ein stärkeres Margenwachstum im medizinischen Bereich unterstützt wird.

In ihrer angepassten Bewertung heben die Analysten das Kursziel auf 67 Euro an, basierend auf ihren neuen EBIT-Schätzungen. Trotz dieser positiven Anpassungen bleibt die Einschätzung insgesamt zurückhaltend, da der Wettbewerbsdruck durch größere Anbieter wie GE und Philips, die von umfangreicheren Produktportfolios profitieren, weiterhin hoch ist.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

