GAC präsentiert acht Topmodelle auf der International Automotive & Supply Chain Expo 2025 (Hongkong)

Auf der diesjährigen Messe stellte GAC acht Modelle vor, von denen vier bereits in Hongkong auf dem Markt sind. Der AION Y PLUS zeichnet sich durch Qualität, Sicherheit und Langstreckentauglichkeit aus, seine Sitze lassen sich vollständig umklappen. Der AION V ist mit seiner hohen Qualität, Technologie und Sicherheit auf die Bedürfnisse von Familien in aller Welt ausgerichtet. Der HYPTEC HT, ein luxuriöser und intelligenter batterieelektrischer Geländewagen, zeichnet sich durch sein elegantes Erscheinungsbild aus und ist mit Sitzbelüftung, -heizung und -massage ausgestattet, um den Benutzern ein außergewöhnliches Reiseerlebnis zu bieten. Der E9 PHEV hat bei seiner Markteinführung in Hongkong im Jahr 2024 Hunderte von Bestellungen erhalten. Er hat durch die Kombination von Luxus und starker Leistung an Popularität gewonnen und ist zur ersten Wahl im Segment der Vans mit neuer Energie geworden.

HONGKONG, 15. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 12. Juni wurde die International Automotive & Supply Chain Expo 2025 (Hongkong) eröffnet. GAC präsentierte acht Flaggschiffmodelle seiner drei wichtigsten Produktmarken – GAC, AION und HYPTEC – während der Vorstellung von „Hong Kong ACTION", der lokalisierten Umsetzung der One GAC 2.0-Strategie, und der Ankündigung des weltweiten Debüts von GOVY AirCab, dem ersten in Serie produzierten fliegenden Auto, neben dem Hongkong-Debüt von AION UT.

Der AION UT, das globale strategische Modell der GAC, feierte sein regionales Debüt. Er wurde vom GAC Design Center in Mailand entworfen und zeichnet sich durch eine kühne Ästhetik, eine geräumige Kabine und einen KI-Sprachassistenten aus. Der AION UT, der sowohl den chinesischen als auch den europäischen Fünf-Sterne-Sicherheitsstandards entspricht, wird noch in diesem Jahr in Hongkong auf den Markt kommen und bietet eine elegante und intelligente vollelektrische Option für urbane Verbraucher.

Durch den Einfluss Hongkongs auf den Markt für Rechtslenker in Südostasien zielen die auf der Messe vorgestellten Fahrzeuge auch auf den globalen Markt für Rechtslenker ab, der 30 % des weltweiten Fahrzeugabsatzes ausmacht. Dementsprechend beschleunigt GAC den Aufbau seiner Produktionskapazitäten in Übersee. Die Smart Factory von GAC in Indonesien, die am 12. Juni ihren Betrieb aufgenommen hat, wird auf die gesamte ASEAN-Region ausstrahlen.

Auf der Messe stellte GAC offiziell das GOVY AirCab vor, das die Entwicklung des wirtschaftlichen Ökosystems in geringer Höhe vorantreibt und sich am Konzept des „unbeschwerten Reisens mit einem Klick" orientiert. Der von GAC selbst entwickelte humanoide Roboter GoMate der dritten Generation diente am Messestand als intelligenter Empfangsmitarbeiter. Es wird in der öffentlichen Sicherheit und in anderen Bereichen eingesetzt werden, um die Entwicklung einer intelligenten Stadt zu unterstützen.

GAC setzt sich weiterhin für eine hohe Wertschöpfung ein, verfolgt eine globale Expansion mit unverwechselbaren GAC-Charakteristika und will Erfahrungen liefern, die die Erwartungen der weltweiten Verbraucher übertreffen.

