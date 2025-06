GOVY AirCab feiert Weltpremiere, GAC stellt „Land-Luft-Matrix" auf der 2025 International Automotive & Supply Chain Expo (Hongkong) vor

Auf der Bangkok International Auto Show im März stellte GAC seine Globalisierungsstrategie „One GAC 2.0" unter dem Motto „Thailand ACTION" vor. GAC will die Markenpräsenz, den Umsatz und das Markenbewusstsein in der gesamten asiatisch-pazifischen Region steigern. Dies markiert auch den offiziellen Start der globalen Lokalisierungsinitiativen von GAC. Im Mai 2025 nahm die GAC Indonesia Smart Factory den Betrieb auf . Die speziell auf den Hongkonger Markt zugeschnittene Initiative „Hong Kong ACTION" schafft eine umfassende Präsenz in den Bereichen Produkte, Kanäle, Dienstleistungen, Energiesysteme und Mobilitätsökosysteme.

HONG KONG, 15. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Am 12. Juni hatte GAC einen starken Auftritt auf der 2025 International Automotive & Supply Chain Expo (Hongkong) und präsentierte acht Vorzeigemodelle seiner drei Hauptproduktmarken: GAC, AION und HYPTEC. Gleichzeitig stellte GAC „Hong Kong Action" vor – die lokalisierte Umsetzung seiner globalen Strategie „One GAC 2.0" in Hongkong – und kündigte die weltweite Markteinführung seines ersten serienmäßigen Flugautos GOVY AirCab sowie die Hongkong-Premiere des globalen Premium-Kompaktmodells AION UT an. Auf der Pressekonferenz waren neben Feng Xingya, Vorsitzender und Präsident der GAC Group, und Wei Haigang, President von GAC INTERNATIONAL, auch prominente Vertreter aus Politik und Wirtschaft aus Hongkong anwesend, um den historischen Moment zu erleben. Nach dem Besuch des Standes sprachen sie ein großes Lob für GAC aus.

Was die Produktstrategie betrifft, so soll der AION UT – mit seinem stilvollen Design, seinem geräumigen Innenraum und seiner hohen Intelligenz – in der zweiten Jahreshälfte in Hongkong auf den Markt kommen. Was die Vertriebskanäle betrifft, so plant GAC, sein Einzelhandelsnetz bis 2025 um ein Servicecenter und einen Ausstellungsraum in Hongkong zu erweitern. Für Dienstleistungen wird GAC den „Hong Kong-Mainland Permit"-Service anbieten, um den Fahrzeugnutzungsbedürfnissen der Verbraucher in beiden Regionen gerecht zu werden. Darüber hinaus plant GAC den Bau von 300 ultraschnellen Ladestationen in Hongkong und treibt die Zusammenarbeit mit ONTIME Mobility voran, um bis 2028 ein komfortableres Mobilitätsökosystem in Hongkong zu schaffen.

Ein großes Highlight der Veranstaltung war die Weltpremiere des GOVY AirCab – eines der weltweit ersten fliegenden Multirotor-Fahrzeuge, das in Serie produziert wird. Der Probebetrieb soll noch in diesem Jahr in der Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao beginnen, die Auslieferung an Kunden ist für Ende 2026 geplant. In Zukunft wird GAC Hongkong als Dreh- und Angelpunkt nutzen, um seine Globalisierungsstrategie kontinuierlich voranzutreiben und sich dabei auf Qualität, Technologie, Service und das Ökosystem der Industriekette zu konzentrieren, um den Verbrauchern hervorragende Mobilitätserlebnisse zu bieten.

Video – https://mma.prnewswire.com/media/2710507/1.mp4

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/govy-aircab-feiert-weltpremiere-gac-stellt-land-luft-matrix-auf-der-2025-international-automotive--supply-chain-expo-hongkong-vor-302481763.html