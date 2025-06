SAP: Starke Quartalsergebnisse und neues Kursziel – Analysten optimistisch!

Warburg Research erwartet für SAP am 22. Juli starke Quartalsergebnisse, die durch das anhaltende Wachstum im Bereich Cloud-ERP und innovative KI-Technologien begünstigt werden. Die Analysten prognostizieren, dass der Umsatz des Unternehmens aufgrund der hohen Nachfrage nach Cloud-Lösungen und der fortschreitenden Migration von Kunden zu SAPs Cloud-ERP-Suite mit zweistelligen Raten wachsen wird. In diesem Kontext hat Warburg Research das Kursziel für die SAP-Aktie von 275 Euro auf 295 Euro angehoben, was ein Aufwärtspotenzial von 13 Prozent darstellt. Die Einstufung bleibt auf "Buy".

SAP verfolgt eine strategische Vision, die auf drei Säulen basiert: KI-getriebene Innovation, Prozessoptimierung und Datenexzellenz. Ein zentrales Element dieser Innovationsstrategie ist Joule, ein generativer KI-Copilot, der in wichtige SAP-Produkte wie S/4HANA Cloud und SAP Build integriert ist. Joule hat das Potenzial, bis Ende 2025 bis zu 80 Prozent der gängigen Benutzeroperationen zu übernehmen, was eine Produktivitätssteigerung von bis zu 20 Prozent ermöglichen könnte. Weitere Verbesserungen, wie eine neue Aktionsleiste und die Integration mit Microsoft 365 Copilot, sollen die Benutzererfahrung weiter optimieren.