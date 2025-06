Goldpreis erreicht Höchststand: Geopolitik und schwache US-Daten treiben an!

Am Freitag erreichte der Goldpreis mit 3.423 US-Dollar pro Unze den höchsten Stand seit fast zwei Monaten, was auf die steigenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten zurückzuführen ist. Israel führte Militärschläge gegen iranische Nuklearanlagen durch, was die Anleger dazu veranlasste, in sichere Anlagen wie Gold zu flüchten. Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade, betonte, dass die Eskalation der Feindseligkeiten die Handelsgespräche in den Hintergrund gedrängt habe und die Nachfrage nach Gold ankurbelte.

Zusätzlich zu den geopolitischen Spannungen trugen schwächere US-Arbeitsmarktdaten und ein gedämpfter Inflationsdruck zur erhöhten Nachfrage nach Gold bei. Die Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe erreichten ein Achtmonatshoch, während die nachlassende Binnennachfrage die Erzeugerpreise im Mai dämpfte. Diese Entwicklungen verstärkten die Erwartungen an eine frühere Zinssenkung durch die US-Notenbank, was die Goldnachfrage weiter anheizte. Händler rechnen nun mit einer Zinssenkung um 55 Basispunkte bis zum Jahresende, beginnend im September.

Der Goldpreis stieg auch am Donnerstag weiter an und näherte sich dem Rekordhoch von 3.500 US-Dollar, das im April erreicht wurde. Eine schwache US-Währung trug zur Preissteigerung bei, da Gold in Dollar gehandelt wird und eine schwache Währung das Edelmetall günstiger macht. Die aggressive Zollpolitik der US-Regierung seit dem Amtsantritt von Donald Trump hat ebenfalls zur Unsicherheit an den Märkten beigetragen und die Anleger in den als sicher geltenden Hafen Gold getrieben.

Experten des Schweizer Vermögensverwalters Pictet erwarten, dass Gold auch in Zukunft bei Investoren gefragt bleibt, was auf einen tendenziell steigenden Goldpreis in den kommenden Jahren hindeutet. Der Chef-Anlagestratege von Pictet, Luca Paolini, sieht die Schwäche des Dollars und die anhaltende Kaufbereitschaft der Notenbanken als wesentliche Preistreiber für Gold.

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 3.433USD auf Forex (14. Juni 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.