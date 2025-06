Israel vs. Iran: Eskalation bedroht Ölpreise und Sicherheit im Nahen Osten! Die Spannungen zwischen Israel und dem Iran haben sich in den letzten Tagen dramatisch verschärft. Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz erklärte, dass der Iran mit seinen Angriffen auf zivile Ziele in Israel eine „rote Linie“ …