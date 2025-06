Thyssenkrupp: Kursziel-Anhebung und Umbaupläne – Chancen und Risiken!

Die Baader Bank hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 8 auf 12,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Obst sieht das Portfoliomanagement des Industriekonzerns als einen entscheidenden Kurstreiber. Er argumentiert, dass es für Thyssenkrupp sinnvoll sei, mehr unabhängige Geschäftseinheiten zu schaffen, da das bisherige Konzept eines integrierten Industriekonglomerats nicht den gewünschten Erfolg gebracht habe. Dennoch äußert Obst Bedenken hinsichtlich der Unsicherheit über den Liquiditätsbedarf, der für die laufende Restrukturierung und die Transformation des Stahlgeschäfts erforderlich ist.

Zusätzlich wird berichtet, dass der Vorstandsvertrag von Thyssenkrupp-Chef Miguel López vorzeitig verlängert werden soll. Laut Informationen der "Welt am Sonntag" wird dies auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am 20. Juni formal beschlossen. López' aktueller Dreijahresvertrag endet Ende Mai 2026. Ein Unternehmenssprecher bestätigte die bevorstehende Sitzung, betonte jedoch, dass die Tagesordnung noch nicht finalisiert sei. Die Sitzung wird auch die Ausgliederung der Marineschiffbautochter Thyssenkrupp Marine Systems behandeln, was für die zukünftige Struktur des Unternehmens von Bedeutung ist.