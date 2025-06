Tesla sichert sich neuen Wasservertrag: Nachhaltigkeit oder Umweltrisiko?**

Tesla hat einen neuen Wasservertrag mit dem regionalen Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) unterzeichnet, der es dem Elektroautobauer ermöglicht, die vollständige Wiederverwertung des Abwassers aus seiner Fabrik in Grünheide bei Berlin fortzusetzen. Der Vertrag, der nach monatelangen Verhandlungen zustande kam, sieht unter anderem höhere Grenzwerte für die Abwasserbelastung vor. Dies ist eine Reaktion auf die gesenkte Wasserverbrauchsrate in der Fabrik, die dazu führte, dass das Abwasser nun als haushaltsübliches Sanitärabwasser eingestuft wird, anstatt als Industrieabwasser.

Tesla betont, dass die neuen vertraglichen Regelungen keine Umweltgrenzwerte verletzen, sondern lediglich die vertraglich festgelegten Grenzwerte betreffen. Der Autobauer äußerte sich optimistisch über die Vereinbarung und erklärte, dass sie den Weg für eine nachhaltige Wassernutzung in der Region ebne. Mit dem neuen Vertrag kann Tesla weiterhin 100 Prozent des in der Produktion anfallenden Abwassers wiederverwerten und plant, etwa 400.000 Kubikmeter Wasser an den Wasserverband zurückzugeben.