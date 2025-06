Tragischer Flugzeugabsturz in Indien: Was wir bisher wissen Am 13. Oktober 2023 ist ein Passagierflugzeug der indischen Fluggesellschaft Air India im Westen Indiens abgestürzt. Laut offiziellen Angaben waren 242 Personen an Bord, darunter 230 Passagiere und 12 Crew-Mitglieder. Die Passagiere stammten aus …