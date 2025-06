Euro erreicht Höchststand: Was bedeutet die Dollar-Schwäche für die Welt?

Am Donnerstag profitierte der Euro von einer anhaltenden Schwäche des US-Dollars und erreichte mit einem Kurs von 1,1610 Dollar den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. Diese Entwicklung ist das Ergebnis mehrerer Faktoren, darunter die aggressive Zollpolitik der US-Regierung und die Spekulationen über mögliche Zinssenkungen durch die US-Notenbank (Fed). Seit dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump hat der Euro im Vergleich zum Dollar etwa 13 Prozent an Wert gewonnen, was Fragen zur Rolle des Dollars als Weltleitwährung aufwirft.

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die schwache Inflation in den USA, die den Fed Spielraum für Zinssenkungen gibt. Jüngste Daten zeigen, dass die Inflation trotz der Zölle auf importierte Waren nur moderat gestiegen ist. Experten der Dekabank weisen darauf hin, dass die Preissteigerungen durch Zölle in den meisten Warengruppen bislang kaum spürbar sind, was die Erwartungen an eine Zinssenkung verstärkt.

Ein schwächerer Dollar könnte zudem der US-Regierung unter Trump zugutekommen, da er die Exporte ankurbeln würde, indem US-Produkte im Ausland günstiger werden. Gleichzeitig könnten sich Importe verteuern, was US-Verbraucher dazu veranlassen könnte, vermehrt auf heimische Produkte zurückzugreifen. Dies könnte langfristig das chronisch hohe Handelsdefizit der USA verringern.

In der Eurozone hingegen signalisieren Vertreter der Europäischen Zentralbank (EZB), dass die Leitzinsen vorerst stabil bleiben dürften. Isabel Schnabel, ein Mitglied des EZB-Rats, erklärte, dass sich der geldpolitische Zyklus dem Ende nähere, da die mittelfristige Inflation um das angestrebte Ziel von zwei Prozent stabilisiert sei.

Insgesamt zeigt die Entwicklung des Euro-Kurses, wie geopolitische und wirtschaftliche Faktoren eng miteinander verknüpft sind und welche Auswirkungen sie auf die globalen Währungen haben können.

Die Währung EUR/USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,155USD auf Forex (14. Juni 2025, 01:01 Uhr) gehandelt.