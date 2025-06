Argyle Resources: Technischer Bericht zum Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel

Das Saint Gabriel-Projekt umfasst 23 zusammenhängende Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von 1.312,90 Hektar und zeichnet sich durch eine hervorragende Erreichbarkeit aus. Es liegt etwa 364 km nordöstlich von Quebec City und ist über mehrere Straßen gut angebunden. Historische Explorationsarbeiten, die in den 1990er Jahren durchgeführt wurden, haben bereits den hohen Siliziumdioxidgehalt der Quarzitmineralisierung in der Formation Val Brillant nachgewiesen.

Argyle Resources Corp. hat am 12. Juni 2025 die Einreichung eines technischen Berichts über sein Siliziumdioxidprojekt Saint Gabriel in Quebec angekündigt. Der Bericht, der den Standards des National Instrument 43-101 (NI 43-101) entspricht, ist ab dem 11. Juni 2025 auf der Plattform SEDAR+ verfügbar. Er bietet eine umfassende Analyse des Projekts, einschließlich geologischer Informationen, historischer Explorationsaktivitäten und einer ersten Bewertung der Siliziumdioxidressourcen.

Argyle sieht in den Claims strategische Vorteile, da sie über Quarzitvorkommen verfügen, die sich potenziell für den Abbau in großen Tonnagen eignen. Dies könnte dem Unternehmen ermöglichen, von der steigenden Nachfrage nach hochwertigem Siliziumdioxid zu profitieren, das in verschiedenen industriellen Anwendungen benötigt wird. Jeff Stevens, CEO von Argyle, bezeichnet die Einreichung des Berichts als bedeutenden Meilenstein und betont das Engagement des Unternehmens für die systematische Bewertung und Erschließung seiner Siliziumdioxidvorkommen.

Das Hauptaugenmerk von Argyle Resources liegt auf der Exploration und Erschließung hochwertiger Siliziumdioxidprojekte an strategischen Standorten. Das Saint Gabriel-Projekt wird als wichtiges Asset im Portfolio des Unternehmens betrachtet, das auf die wachsende Nachfrage nach Siliziumdioxid ausgerichtet ist.

George Yordanov, ein qualifizierter Sachverständiger und Direktor des Unternehmens, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in der Mitteilung geprüft und genehmigt. Argyle weist darauf hin, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen in der Mitteilung mit Risiken und Ungewissheiten verbunden sind, die die Genauigkeit der Prognosen beeinflussen können. Das Unternehmen plant nicht, diese Aussagen nach dem Veröffentlichungsdatum zu aktualisieren, es sei denn, gesetzliche Anforderungen verlangen dies.

Insgesamt stellt die Einreichung des technischen Berichts einen wichtigen Schritt für Argyle Resources Corp. dar, um das Potenzial des Saint Gabriel-Projekts weiter zu evaluieren und die Interessen der Aktionäre zu fördern.

Die Argyle Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,26 % und einem Kurs von 0,600CAD auf CSE (13. Juni 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.