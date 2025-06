Oracle-Aktie erreicht Rekordhoch: KI-Prognosen treiben Kurs auf über 200 Dollar!

Die Aktie von Oracle hat am Donnerstag an der New Yorker Börse ein Rekordhoch erreicht und erstmals die Marke von 200 US-Dollar überschritten. Dies wurde durch die optimistischen Prognosen des Unternehmens im Bereich der KI-Infrastruktur beflügelt. Analysten äußerten sich positiv über die zukünftigen Wachstumsperspektiven, was zu einem Anstieg der Aktie um 13,4 Prozent auf 200,09 Dollar führte. Einige Analysten, darunter von UBS und Bank of America, haben ihre Kursziele auf bis zu 225 Dollar angehoben, was darauf hindeutet, dass der Aufwärtstrend möglicherweise noch nicht zu Ende ist.

Obwohl Oracle für das Ende Mai abgelaufene Geschäftsjahr durchwachsene Zahlen vorlegte, erwartet das Unternehmen ein starkes Umsatzwachstum in den kommenden Jahren, insbesondere im Bereich der Cloud-Infrastruktur (IaaS). Analyst Mirko Maier von der Landesbank Baden-Württemberg bemerkte, dass die Ergebnisse des Schlussquartals überzeugend waren und das Management optimistisch in die Zukunft blickt. Für 2026 wird ein "dramatisch" höheres Umsatzwachstum im Vergleich zu 2025 prognostiziert, was in den Quartalsberichten von US-Unternehmen eher selten ist.