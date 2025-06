Israel greift Iran an: Eskalation im Atomkonflikt droht zu explodieren!

In den letzten Tagen hat sich die Situation zwischen Israel und dem Iran dramatisch zugespitzt, insbesondere im Hinblick auf das iranische Atomprogramm. Israel führte einen großangelegten Angriff auf iranische Städte und Atomanlagen durch, den Verteidigungsminister Israel Katz als "Präventivschlag" bezeichnete. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "erfolgreichen Eröffnungsschlag". Ziel der Angriffe waren unter anderem die Uran-Anreicherungsanlage in Natans, die als eine der wichtigsten Anlagen des iranischen Atomprogramms gilt, sowie weitere militärische Einrichtungen.

Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) berichtete, dass bei den Angriffen bislang keine erhöhten Strahlenwerte festgestellt wurden. Die iranischen Behörden informierten die IAEA, dass die Anlagen in Buschehr und Isfahan nicht betroffen seien. In Natans wird Uran mit einem Reinheitsgrad von bis zu 60 Prozent angereichert, was theoretisch eine waffenfähige Qualität erreichen könnte. Trotz dieser Bedenken beteuert Teheran, keine Atomwaffen entwickeln zu wollen.