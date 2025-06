Julian Brandt: Kapitän mit Druck – Chance zur Neuorientierung bei BVB!

Erst nach der Beurlaubung Sahins und unter dem neuen Trainer Niko Kovac konnte Brandt wieder zu alter Stärke finden. Kovac versuchte, Brandts Selbstvertrauen zu stärken, indem er ihn mit Spielern wie Jamal Musiala und Florian Wirtz verglich. Diese Maßnahmen zeigten Wirkung, und Brandt konnte in der Endphase der Saison zwei Tore erzielen, was zur Qualifikation für die Champions League beitrug.

Julian Brandt steht vor einer entscheidenden Phase seiner Karriere, während er als Kapitän von Borussia Dortmund zur Club-WM in den USA reist. Nach einer turbulenten Saison, die er selbst als die schwierigste seiner Laufbahn bezeichnet, hofft der 29-Jährige auf einen Neuanfang. Die vergangene Spielzeit war geprägt von Herausforderungen, sowohl für ihn als auch für die gesamte Mannschaft, die eine katastrophale Hinrunde spielte. Brandt, der als Co-Kapitän fungierte, fühlte sich durch diese Rolle belastet und kämpfte mit seinem Selbstvertrauen. Der Rauswurf von Trainer Nuri Sahin, den er sehr schätzte, traf ihn besonders hart.

Aktuell ist Brandts Zukunft beim BVB ungewiss, da sein Vertrag noch ein Jahr läuft und Abwanderungsgedanken bislang nicht geäußert wurden. Trotz der Unsicherheiten sieht er die Club-WM als Chance, sich zu beweisen und aus den Erfahrungen der letzten Saison zu lernen. In Abwesenheit verletzter Schlüsselspieler wie Emre Can und Nico Schlotterbeck wird Brandt die Mannschaft anführen, was ihm zusätzliche Verantwortung auferlegt.

Parallel dazu zeigt der europäische Fußball-Markt ein starkes Wachstum. Laut dem aktuellen Fußball-Report von Deloitte wird für die Saison 2023/24 ein Rekordumsatz von 38 Milliarden Euro prognostiziert, was einem Anstieg von acht Prozent im Vergleich zur Vorsaison entspricht. Die "Big Five"-Ligen, zu denen auch die Bundesliga gehört, verzeichneten ebenfalls ein Umsatzplus, wobei die Bundesliga mit 3,8 Milliarden Euro auf Platz zwei hinter der Premier League liegt.

Allerdings gibt es auch Herausforderungen: Der Rückgang der Zuschauerzahlen aufgrund des Abstiegs traditioneller Clubs wie Schalke 04 und Hertha BSC hat die Einnahmen der Bundesliga beeinträchtigt. Experten erwarten, dass das Wachstum in den kommenden Jahren stagnieren könnte, was die Vereine vor neue Herausforderungen stellt.

Insgesamt steht Brandt vor einer wichtigen Gelegenheit, sich sowohl sportlich als auch persönlich neu zu positionieren, während Borussia Dortmund mit großen Ambitionen zur Club-WM reist.

