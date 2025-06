25 Jahre EEX: Auf Expansionskurs nach Brasilien und neuen Märkten!

Die Leipziger Strombörse (EEX) blickt 25 Jahre nach ihrer Gründung auf eine erfolgreiche Entwicklung zurück und plant, ihre Aktivitäten auf neue Märkte auszuweiten. EEX-Chef Peter Reitz kündigte an, dass Brasilien als nächster großer Markt ins Visier genommen wird. Neben Brasilien sieht Reitz auch Potenzial in den skandinavischen Ländern sowie in Asien, insbesondere in Japan. China hingegen bleibt aufgrund des fehlenden Wettbewerbs und der Marktabschottung außen vor.

Die EEX wurde am 15. Juni 2000 gegründet und hat sich seitdem von anfänglich 35 Mitarbeitern auf fast 1.200 Beschäftigte an 25 Standorten weltweit entwickelt. Neben Strom werden mittlerweile auch Gas und CO2-Zertifikate gehandelt. Im vergangenen Jahr erzielte die EEX einen Umsatz von rund 670 Millionen Euro, was einem Anstieg von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Damit hat sich die EEX zur größten Strombörse der Welt etabliert, wobei die Deutsche Börse AG mit über 75 Prozent der Anteile der größte Aktionär ist.