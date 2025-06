Stimmrechtsänderungen bei PNE AG: Wer hält jetzt die Mehrheit?

Am 13. Juni 2025 veröffentlichte die PNE AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Die Mitteilung informiert über wesentliche Änderungen in den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens, die durch den Erwerb und die Veräußerung von Aktien sowie durch eine Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte bedingt sind.

Die PNE AG, mit Sitz in Cuxhaven, Deutschland, hat einen Legal Entity Identifier (LEI) von 391200KEHI6OQSGGN373. In der Mitteilung wird insbesondere auf die Schwellenberührung am 5. Juni 2025 hingewiesen. Der Mitteilungspflichtige, Thomas Schweppe, hält nun 2,90 % der Stimmrechte, was einen Rückgang im Vergleich zur letzten Mitteilung darstellt, in der er 4,96 % hielt. Dies geschah im Rahmen eines „acting in concert“ mit Dr. Benedikt Nikolaus Kormaier und der ENKRAFT CAPITAL SQUARE GmbH.