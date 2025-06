Geopolitik und Märkte: Bundesanleihen steigen – Was Anleger jetzt wissen müssen!

Am Donnerstag stiegen die Kurse deutscher Bundesanleihen, was auf geopolitische Unsicherheiten im Nahen Osten zurückzuführen ist. Der Euro-Bund-Future legte um 0,29 Prozent auf 131,19 Punkte zu, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,50 Prozent fiel. Diese Entwicklungen sind eng mit den Spannungen zwischen Israel und dem Iran verknüpft. Die USA, als Verbündeter Israels, haben aus Sicherheitsgründen ihr Botschaftspersonal im Irak reduziert, da die Befürchtung besteht, dass der Iran im Falle eines israelischen Angriffs Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Stützpunkte in der Region ergreifen könnte.

Parallel dazu kündigte US-Präsident Donald Trump eine Einigung zwischen den USA und China an, die Exportbeschränkungen für seltene Erden betreffen soll. Diese Nachricht sorgte zunächst für Optimismus, doch die Skepsis über die tatsächlichen Fortschritte blieb bestehen, da China keine konkreten Details zur Einigung veröffentlichte. Experten der Dekabank wiesen darauf hin, dass die weiteren Handelsentwicklungen und Konjunkturdaten, wie die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA, die Marktstimmung prägen werden. Zudem wird erwartet, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr die Leitzinsen senken könnte, was durch schwache Inflationsdaten unterstützt wird.