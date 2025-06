Mustang Energy startet vielversprechende Uran-Exploration in Kanada!

Das Projekt Spur umfasst insgesamt 23.680 Hektar und befindet sich in einer geologisch vielversprechenden Umgebung, die Uran, Thorium und Seltenerdmetalle beherbergen könnte. Angrenzende Konzessionsgebiete haben bereits hochgradige Uranproben geliefert, was das Explorationspotenzial des Gebiets unterstreicht. Die geologischen Bedingungen kombinieren proterozoisches Grundgebirge und uranhaltige Pegmatite, was kostengünstigere Explorationsmöglichkeiten bietet.

In einem breiteren Kontext zeigt der Uranmarkt derzeit eine paradoxe Situation: Während die Nachfrage durch die Renaissance der Kernenergie steigt, bleiben die Preise hinter den Fundamentaldaten zurück. Die Internationale Energieagentur prognostiziert für 2025 Rekordwerte in der nuklearen Stromerzeugung, während gleichzeitig ein jährlicher Uranbedarf von etwa 195 Millionen Pfund einer Förderung von nur 155 bis 160 Millionen Pfund gegenübersteht. Diese strukturelle Unterversorgung könnte in den kommenden Jahren zu einem Anstieg der Uranpreise führen.

Die geopolitischen Spannungen, insbesondere nach der Invasion Russlands in die Ukraine, haben die Nachfrage nach westlichem Uran verstärkt, was Kanada als strategischen Lieferanten in den Fokus rückt. Trotz der positiven Marktentwicklung bleibt der Uranpreis jedoch bei etwa 70 US-Dollar pro Pfund, was unter dem Vorjahresniveau liegt. Analysten sehen in den aktuellen Bewertungen von Uranaktien eine potenzielle Investitionschance, insbesondere angesichts des steigenden Energiebedarfs durch technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz.

Die Mustang Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,56 % und einem Kurs von 0,190CAD auf CSE (13. Juni 2025, 22:04 Uhr) gehandelt.