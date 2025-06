TPG übernimmt Optiker und Hörakustik: Strategischer Markteintritt 2025!

Die The Platform Group AG (TPG) hat am 13. Juni 2025 den Einstieg in den Optiker- und Hörakustikmarkt durch die Übernahme von zwei Unternehmensgruppen, Beste Aussichten GmbH und Karrasch & Nolte GmbH, bekannt gegeben. Diese Transaktionen stellen den ersten Schritt in einem strategischen Plan dar, der die Integration von 30 Standorten in Deutschland mit der Online-Plattform „MyGlasses“ vorsieht. Insgesamt beschäftigen die beiden Unternehmen rund 200 Mitarbeiter und haben ihren Sitz in Münster.

Die Übernahmen erfolgen in Form von Share Deals, wobei der Kaufpreis im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegt. Dieser setzt sich aus einer Barkomponente, die aus Eigenmitteln finanziert wird, und Aktienvergütungen an die Verkäufer zusammen. Der Abschluss der Transaktionen wird für Juli 2025 erwartet. TPG plant, die beiden Unternehmen mit der Online-Plattform zu verknüpfen, um eine umfassende digitale Customer Journey zu schaffen.