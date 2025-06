Wolftank Group: Starkes Umsatzwachstum trotz Herausforderungen im Q1 2025!

Die Wolftank Group AG hat im ersten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 9,8 % auf 25,7 Millionen Euro erzielt, verglichen mit 23,4 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Trotz herausfordernder wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte das Unternehmen in diesem Quartal eine solide Leistung zeigen. Die Ergebnisse wurden erstmals in einer vereinfachten Segmentstruktur präsentiert, in der das Segment „Industriebeschichtungen & Wartung“ in das Segment „Umweltdienstleistungen“ integriert wurde. Dies soll Effizienzen und Synergien fördern. Der Umsatz im Segment „Umweltdienstleistungen“ betrug 22,6 Millionen Euro, was 88 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Das Segment „Wasserstoff & Erneuerbare Energien“ erwirtschaftete 3,1 Millionen Euro, was auf eine anhaltend hohe Nachfrage in diesem Bereich hinweist.

Das EBITDA blieb mit 2,1 Millionen Euro stabil, was einer EBITDA-Marge von 8,2 % entspricht, während das EBIT von 0,3 Millionen Euro im Vorjahr auf 0,6 Millionen Euro verdoppelt werden konnte. Der Auftragsbestand lag zu Beginn des Berichtszeitraums bei etwa 100 Millionen Euro und stieg nach dem Quartal auf 152 Millionen Euro, was auf eine positive Entwicklung hinweist. CEO Simon Reckla äußerte sich optimistisch über die zukünftige Umsatzentwicklung und betonte die erfolgreiche Umsetzung der neuen Segmentstruktur.