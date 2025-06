STRABAG SE: Hohe Dividende und strategische Aktienkäufe beschlossen!

Am 13. Juni 2025 fand die 21. ordentliche Hauptversammlung der STRABAG SE in Villach statt, bei der mehrere wichtige Beschlüsse gefasst wurden. Ein zentraler Punkt war die Beschlussfassung über die Ausschüttung einer Dividende von 2,50 Euro je dividendenberechtigter Aktie für das Geschäftsjahr 2024. Die Aktien werden ab dem 18. Juni 2025 ex Dividende gehandelt, während der Nachweisstichtag für die Dividende auf den 19. Juni 2025 festgelegt wurde. Die Auszahlung erfolgt am 24. Juni 2025, wobei die Dividende abzüglich der Kapitalertragsteuer von 27,5 % ausgezahlt wird.

Ein weiterer wichtiger Beschluss betraf die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien. Der Vorstand wurde ermächtigt, bis zu 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zu erwerben, sowohl über die Börse als auch durch öffentliche Angebote. Diese Ermächtigung gilt für einen Zeitraum von 30 Monaten und ermöglicht es dem Vorstand, die Rückerwerbsbedingungen festzulegen. Zudem wurde beschlossen, dass der Vorstand auch das quotenmäßige Veräußerungsrecht der Aktionäre ausschließen kann, was einen umgekehrten Bezugsrechtsausschluss darstellt.