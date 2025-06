Stimmrechtsänderungen bei flatexDEGIRO: Investoren zeigen großes Interesse!

Morgan Stanley meldete, dass der Anteil an Stimmrechten an flatexDEGIRO AG am 6. Juni 2025 auf 3,16 % gestiegen ist, was eine Erhöhung im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 3,13 % lag. Der Anstieg resultiert aus dem Erwerb von Aktien mit Stimmrechten sowie aus der Zurechnung von Stimmrechten aus Wertpapierleihverträgen. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der flatexDEGIRO AG beträgt 110.134.548.

Am 12. Juni 2025 veröffentlichte die flatexDEGIRO AG eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die für die europaweite Verbreitung bestimmt ist. Die Mitteilung enthält wesentliche Informationen über Änderungen in den Stimmrechtsanteilen, die von verschiedenen institutionellen Investoren, darunter Morgan Stanley, BlackRock und DWS Investment GmbH, gemeldet wurden.

BlackRock, Inc. berichtete ebenfalls über eine Änderung seiner Stimmrechtsanteile. Der Anteil fiel auf 3,09 % (von zuvor 3,07 %), was auf eine Reduzierung der direkt gehaltenen Stimmrechte zurückzuführen ist. BlackRock hält nun 2,91 % direkt und 0,19 % über Instrumente, die im Rahmen von Wertpapierleihverträgen vergeben wurden.

DWS Investment GmbH, ein weiterer bedeutender Investor, gab bekannt, dass ihr Anteil an Stimmrechten auf 3,24 % gestiegen ist, was einen Anstieg von 2,37 % in der letzten Mitteilung darstellt. Dies ist auf den Erwerb von Eigenkapitalsicherheiten zurückzuführen, die durch Eigentumsübertragung erhalten wurden.

Die Stimmrechtsmitteilungen sind von großer Bedeutung, da sie Transparenz über die Eigentümerstruktur und die Einflussnahme auf die Unternehmensführung der flatexDEGIRO AG schaffen. Die Veränderungen in den Stimmrechtsanteilen können auch Auswirkungen auf die strategische Ausrichtung und die Unternehmenspolitik haben, insbesondere in einem dynamischen Marktumfeld, in dem digitale Handelsplattformen zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Insgesamt zeigen die aktuellen Meldungen, dass institutionelle Investoren aktiv in die flatexDEGIRO AG investieren und ihre Anteile anpassen, was auf ein wachsendes Interesse an der Entwicklung des Unternehmens hinweist. Die flatexDEGIRO AG bleibt somit ein spannendes Unternehmen im Bereich des Online-Brokering, das von den Veränderungen im Investorenumfeld profitieren könnte.

Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 23,70EUR auf Tradegate (13. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.