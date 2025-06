Gold vor spektakulärer Bewegung. Goldpreis offenbart gewaltiges Rallyepotenzial

In Bezug auf Aktien hat sich die Kaufstimmung hingegen deutlich abgekühlt. Dax, S&P 500, Nasdaq 100 & Co. mussten bereits ordentlich Federn lassen. Auch wenn es abgedroschen klingt – Anleger flüchten sich derzeit in sichere Häfen. Und einer der vermeintlich sichersten Häfen ist eben Gold.

Physisch besicherte Gold-ETF werden gesucht

In zurückliegenden Gold-Kommentaren wurde die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares, des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, bereits ein ums andere Mal als Indikator bemüht, um die Stimmung im Goldsektor zu erfassen. Und auch hier zeigt sich eine zunehmende Verunsicherung unter Anlegern, denn der SPDR Gold Shares verzeichnete zuletzt wieder stärkere Mittelzuflüsse. Sollte sich der Konflikt im Nahen Osten ausweiten und auch zeitlich ausdehnen, könnte sich das Ganze weiter verstärken. In der Vergangenheit waren die physisch besicherten Gold-ETF ein wesentlicher Katalysator für Rallyebewegungen im Goldpreis.

Fundamentalcheck – Anleiherenditen, US-Dollar und Gold-Silber-Ratio

In Erwartung der anstehenden Leitzinsentscheidung der Fed am kommenden Mittwoch (18. Juni) hat sich am Anleihemarkt und am Devisenmarkt eine Art gespannte Erwartungshaltung etabliert. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen und der US-Dollar-Index senden nach wie vor ambivalente Signale in Richtung Gold, Silber & Co. Womöglich wird der Fed-Termin frische Impulse liefern, denn nicht nur die Leitzinsenscheidung selbst steht im Fokus, auch die quartalsweise erscheinenden Projektionen der US-Notenbank zu Zinsen, Inflation etc. könnten richtungsweisend werden. Für Spannung sorgt auch die aktuelle Gold-Silber-Ratio. Nach der Zwischenrallye des Silberpreises „kühlte“ die Ratio zunächst von 100 auf knapp 90 ab. Das Momentum drohte bereits in Richtung Silber zu kippen, doch der knackige Goldpreisanstieg hat die Ratio wieder nach oben abdrehen lassen.

Zusammengefasst - Goldpreis von 4.000 USD womöglich nur eine Zwischenstation

Der Goldpreis konsolidierte seit seinem Hoch im April. Er ist also „ausgeruht“. Die Entwicklungen im Nahen Osten könnten den Goldpreis nun endgültig aus der Konsolidierung reißen und ihn auf eine neue Rekordjagd schicken. Sollte es Gold gelingen, die 3.500 US-Dollar (April-Hoch) zu überspringen, könnte es ganz schnell gehen. Ein dynamischer Ausbruch über die 3.500 US-Dollar könnte ein spektakuläres Kaufsignal auslösen, dass das Edelmetall wiederum rasant auf 4.000 US-Dollar führen kann. Und dabei muss es nicht bleiben. In der Vergangenheit zeigte Gold gegenüber Tausendermarken keine allzu große Scheu. Kurzum. Der Goldpreis könnte am Beginn einer neuen Rallyephase stehen. Es bedarf „nur“ noch eines Ausbruchs über die 3.500 US-Dollar, um die Rekordjagd auch offiziell zu starten. Solange Gold oberhalb von 2.950 US-Dollar notiert, ist das übergeordnet bullische Szenario intakt. Im besten Fall unterschreitet Gold bereits die 3.150 US-Dollar nicht mehr. Entsprechend sind etwaige Rücksetzer unverändert als Kaufgelegenheiten zu bewerten. Auch ein Blick auf die Produzentenaktien verdeutlicht es – Im Goldsektor baut sich enormer Druck auf. Barrick Mining, Newmont Corp. aber vor allem Agnico Eagle Mines und Kinross Gold sehen nicht nur aus charttechnischer Sicht sehr vielversprechend aus.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

