Biontech mit Milliarden-Deal – Seitwärtsstrategien

Die Aktie von Biontech (BNTX, US09075V1026) zog vergangene Woche deutlich an, nachdem bekannt wurde, dass das deutsche Biotech-Unternehmen mit dem US-Pharma-Riesen Bristol-Myers Squibb (BMY, US1101221083) eine milliardenschwere Partnerschaft abgeschlossen. Beide Unternehmen wollen das Krebsmedikament BNT327 künftig gemeinsam entwickeln. Dafür greift BMS tief in die Tasche und zahlt ca. 11 Mrd. US-Dollar an die Mainzer, rund 1,5 Mrd. Euro fließen vorab. Geht es nach Biontech, könnte das Krebsmedikament bei vielen Tumoren künftig Bestrahlungen ersetzen. Zudem könne es bei Krebsarten eingesetzt werden, bei denen Immuntherapien bislang nicht zugelassen seien. Ein Wermutstropfen folgte Anfang dieser Woche, als US-Gesundheitsminister Kennedy die Impfexperten der US-Seuchenbehörde CDC entließ und eine Neubesetzung ankündigte. Das erhält die Unsicherheit in der Branche aufrecht; die Ausweitung von Biontechs Fokus auf Onkologie-Produkte sollte die Abhängigkeit von Impfstoffen und deren Regulatoren allerdings langfristig reduzieren.

