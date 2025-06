Auch Hewlett Packard profitiert weiter von KI

Das ungebremste Wachstum bei Anwendungen künstlicher Intelligenz hat Hewlett Packard (US42824C1099) abermals ein erfreuliches Quartalsergebnis beschert. Wie der Hersteller von Hochleistungsrechnern und -servern vergangene Woche meldete, stieg der Umsatz im zweiten Quartal währungsbereinigt um 6 Prozent auf 7,6 Mrd. US-Dollar. Doch nicht nur beim Umsatz konnte Hewlett Packard die Analystenschätzen schlagen: Zwar fiel der Gewinn pro Aktie mit 0,38 US-Dollar in etwa 10 Prozent niedriger aus als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, doch hatten auch hier die Analysten im Schnitt mit einem geringeren Ergebnis gerechnet. Für das dritte Quartal hält der Konzern Umsätze in der Spanne zwischen 8,2 und 8,5 Mrd. US-Dollar realistisch. Wer bereits von einer Seitwärtsbewegung der Aktie profitieren will, setzt auf Discount-Zertifikate.

Discount-Strategie mit 12,8 Prozent Puffer (September)