Broadcom mit Rekord-Quartal

Broadcom (ISIN US11135F1012), einer der weltweit führenden High-Tech-Konzerne in der Entwicklung von Halbleiter- und Infrastruktursoftwarelösungen entwirft, hat am 5.6. aufgrund der anhaltenden Dynamik bei KI-Halbleiterlösungen und der Tochter VMware einen Rekordumsatz für das zweite Quartal (beendet am 4. Mai 2025) veröffentlicht. Angetrieben durch die starke Nachfrage nach KI-Netzwerklösungen stieg der KI-Umsatz gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal um 46 Prozent auf über 4,4 Mrd. US-Dollar, der Gesamtumsatz um 20 Prozent auf 15 Mrd. US-Dollar. CEO Tan erwartet, dass das Wachstum des KI-Halbleiterumsatzes in Q3 auf 5,1 Mrd. US-Dollar ansteigt, da die Hyperscale-Partner (große Player im Cloud-Business wie AWS, Google Cloud, Microsoft Azure usw.) weiterhin investieren. Allein im vergangenen Quartal wurden 2,8 Mrd. US-Dollar in Bardividenden und 4,2 Mrd. US-Dollar durch Aktienrückkäufe an Aktionäre weitergereicht. Wer auf dem aktuellen Kursniveau eine defensive Positionierung aufbauen will, könnte sich mit Zertifikaten positionieren.

Discount-Strategien mit 14 und 19 Prozent Puffer (September / Dezember)