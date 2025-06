Metro als Zufluchtsort in Teheran dauerhaft geöffnet

TEHERAN (dpa-AFX) - Aufgrund der Angriffe Israels bleibt die Metro in Irans Hauptstadt Teheran als Schutzort rund um die Uhr geöffnet. Die tiefen Tunnel sollen als Zuflucht dienen, wie Regierungssprecherin Fatemeh Mohadscherani sagte. Auch Schulen und Moscheen seien sichere Orte, hieß es.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz kündigte jüngst weitere Angriffe der Armee im Iran an. Das israelische Militär hatte die Bevölkerung im Iran zur Evakuierung aufgerufen, die sich innerhalb oder im Umkreis von Rüstungsfabriken und diese unterstützenden Einrichtungen befindet. Der staatliche iranische Rundfunk meldete Explosionen in der Nähe des Flughafens Mehrabad mitten in der Metropole./mee/DP/he