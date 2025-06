Ministerin Hubertz will Baukosten für Wohngebäude halbieren Bundesbauministerin Verena Hubertz will die Kosten für den Bau neuer Wohngebäude halbieren. "Die Hälfte können wir uns durchaus auf die Schippe nehmen als sehr ambitioniertes Ziel", sagte die SPD-Politikerin der "Bild am Sonntag". Das Ziel will …