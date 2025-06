G7-Gipfel muss Einigkeit und Handlungsfähigkeit beweisen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz setzt auf Einigkeit beim bevorstehenden G7-Gipfel wichtiger demokratischer Wirtschaftsmächte. Merz sagte in Berlin vor seinem Abflug zum Gipfel in Kanada: "Ich sehe diesen Gipfel als eine Gelegenheit zu wichtigen Gesprächen in einer Zeit großer Herausforderungen. Das wichtigste Ziel wird sein: Die sieben größten Industrienationen der Welt sind sich einig und sie sind handlungsfähig."

Mit der jüngsten Eskalation im Konflikt zwischen Israel und dem Iran ist zudem die Lage in Nahost in den Vordergrund gerückt. "Dieses Thema wird sehr weit oben auf der Agenda des G7-Gipfels stehen", sagte Merz.