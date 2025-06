Franzosen dürfen nicht zu Schaden kommen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat in einem Gespräch mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian nach eigenen Worten davor gewarnt, dass in dem Krieg französische Staatsbürger zu Schaden kommen. "Angesichts der ernsten Gefahr einer Destabilisierung in der gesamten Region habe ich dazu aufgerufen, dass unsere diplomatischen Einrichtungen und Staatsangehörigen im Iran und in der weiteren Region unter keinen Umständen ins Visier genommen werden dürfen", schrieb Macron auf der Plattform X. Zudem müsse eine weitere Eskalation vermieden werden.

Das Atomprogramm des Iran sei ein ernsthaftes Problem, könne aber nur durch Verhandlungen gelöst werden. Macron habe Peseschkian eingeladen, zügig an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Nach der Eskalation zwischen dem Iran und Israel war die für diesen Sonntag geplante Atom-Gesprächsrunde zwischen dem Iran und den USA abgesagt worden./jcf/DP/he