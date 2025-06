Händler im Teheraner Basar schaffen Gold in Sicherheit

macvin schrieb 10.06.25, 20:27

Kleines Update zum d-Chart. Der Kurs ist aus dem seit mindestens einem Jahr bestehenden Aufwärtskanal nach oben ausgebrochen bis zu einem neuen Horizontalwiderstand bei rund 3430 und fängt an, einen überschiessenden Keil (orange) auszubilden......

Falls es gelingt, die 3430 nachhaltig zu breaken, eröffnen sich sofort deutlich höhere Kursziele. Falls nicht, sind im Extremfall Korrekturziele bis hin zur UK des alten Trendkanals möglich und das wären dann Kurse von knapp 3000.....und damit erheblich höhere Kurse, als vor einem Jahr.



Da gäbe es also nix zu meckern. Der langfristige Aufwärtstrend wäre weiter intakt.



Entschieden ist aktuell noch gar nichts. Der Kurs sitzt auf dem mittleren Bollingerband und damit mal wieder in "the middle of nowhere".



Bild: https://invst.ly/1aytg-