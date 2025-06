Roche stellt Verabreichung von DMD-Gentherapie an nicht-gehfähige Patienten ein

Im klinischen Bereich werde die Verabreichung der Therapie an nicht-gehfähige Patienten nun per sofort pausiert, im kommerziellen Bereich werde sie ganz eingestellt, so Roche. Nicht betroffen ist die Verabreichung von Elevidys an gehfähige DMD-Patienten jeden Alters: Für diese bleibe das Nutzen-Risiko-Verhältnis positiv.

DMD ist eine seltene, fortschreitende Muskelerkrankung, die mit zunehmendem Muskelschwund einhergeht und vor allem männliche Patienten betrifft. Die Erkrankung beginnt im Kindesalter und schreitet rasch voran. Dabei verlieren die Fähigkeit zu gehen, wie auch die Funktionen der oberen Gliedmaßen, der Lunge und des Herzens. Die Krankheit tritt bei etwa einem von 5000 neu geborenen Knaben auf./tp/AWP/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Capcom Aktie Die Capcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,20 % und einem Kurs von 27,72 auf Tradegate (13. Juni 2025, 22:26 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Capcom Aktie um +4,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,97 %. Die Marktkapitalisierung von Capcom bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd.. Capcom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 40,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.