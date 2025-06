Israel Iranisches Flugzeug in 2300 Kilometer Entfernung angegriffen Die israelische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben auf einem Flughafen in Maschhad weit im Osten des Irans ein iranisches Tankflugzeug angegriffen. Die Entfernung beträgt rund 2300 Kilometer - es sei damit das am weitesten entfernte Ziel, das seit …