Israel, Iran – Ölpreis eskaliert – was nun? Ein israelischer Angriff auf den Iran und die anschließende Vergeltung Teherans sorgten am Freitag für deutliche Kursverluste an den US-Börsen. Der S&P 500 über ein Prozent, der Dow Jones verlor fast 800 Punkte. Es war der stärkste Tagesrückgang …