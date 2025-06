DAX – die Ruhe vor dem Sturm?

FR: Herr Walter, aktuell wirken DAX und Euro Stoxx 50 erstaunlich ruhig. Was verrät diese Phase Ihrer Meinung nach?

Vanyo Walter / Robomarkets: Oft sind es gerade die ruhigen Phasen, die viel über die Qualität einer Bewegung aussagen. Seit dem Frühjahrsschub sehen wir eine sehr saubere Konsolidierung auf hohem Niveau – kein hektisches Auf und Ab, sondern ein stabiles Auspendeln. Technisch betrachtet ist das ein positives Signal und spricht für eine gesunde Marktmechanik. Besonders erfreulich: In Europa tragen inzwischen nicht nur die Index-Schwergewichte, sondern auch Mid- und Small Caps wie im MDAX und SDAX zur Aufwärtsbewegung bei. Das zeigt, dass die Marktbreite stimmt.

FR: In den USA scheint die Dynamik etwas verhaltener, oder?

Vanyo Walter: Richtig. An der Wall Street bleibt die Entwicklung vorsichtiger. Allerdings liefert auch der Nasdaq 100 und der S&P 500 positive technische Signale – etwa die wachsende Distanz zur 200-Tage-Linie. Das setzt allerdings jene Investoren unter Druck, die auf günstigere Einstiegskurse spekuliert hatten. Interessant ist zudem, dass auch in den USA die Nebenwerte zuletzt deutlich zulegen konnten. Der Russell 2000 zeigt aktuell die stärksten Zugewinne – ein Zeichen dafür, dass der Appetit auf breitere Marktsegmente zurückkehrt.

FR: Was sollten Anleger für die kommenden Wochen beachten?

Vanyo Walter: Historisch betrachtet ist die zweite Junihälfte oft eher träge, bevor im Juli typischerweise frischer Wind aufkommt. Wer taktisch agiert, könnte also bald interessante neue Einstiegschancen sehen. In jedem Fall sollten Anleger in dieser ruhigen Marktphase nicht die Nerven verlieren. Geduld und ein selektiver Blick auf Qualitätswerte bleiben der Schlüssel – sowohl in Europa als auch in den USA.