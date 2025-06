Explosionsgefahr im Goldmarkt – und kaum jemand versteht, was wirklich los ist!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

während vereinzelte Medien mit Schlagzeilen wie beispielsweise „EZB warnt vor Gold-Kollaps“ Panik verbreiten, verbirgt sich hinter der jüngsten Analyse der Europäischen Zentralbank (EZB) ein ganz anderes Szenario – nämlich eines, das für Goldbesitzer zu einem historischen Glücksfall werden könnte. Denn was auf den ersten Blick wie ein Alarmsignal wirkt, ist in Wahrheit ein Weckruf: Die wahren Risiken liegen nicht im Gold selbst – sondern in den Milliardenwetten der Banken!

Der geheime Hebel: Papiergold sprengt jede Dimension!

Wow, wer hätte das gedacht?! Die EZB bringt Licht ins Dunkel eines riesigen Schattenmarktes: Der Derivatehandel mit Gold scheint völlig aus den Fugen zu geraten. Während die Welt im Jahr zwischen rund 3.300 und 3.660 Tonnen physisches Gold fördert, je nach Quelle, dass einem Wert von etwa 360 Mrd. US-Dollar entspricht, bei einer angenommenen Menge von rund 3.300 Tonnen zu rund 3.400,- USD je Feinunze, wird an den Terminbörsen ein Volumen von etwa dem Dreifachen (etwa 1,08 Bio.) gehandelt – und das, ohne dass auch nur eine Unze echtes Gold den Besitzer wechselt!

Quellen: Statista und Gold.de; Nachbearbeitung durch die SRC

Dieses Papiergold ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer: Denn nur ein Funke reicht, um eine Kettenreaktion auszulösen. Der Goldpreis kann massiv explodieren, wenn es zu physischen Auslieferungen kommen sollte – auch davor warnt die EZB. Also nicht vor Gold, sondern vor der Gier der Papiergold-Spekulanten.

‚Short Squeeze‘ voraus? Wenn die Blase platzt, fliegt der Goldpreis ‚to the Moon‘!

Auch Händler, die auf fallende Preise wetten, sogenannte ‚Shorties‘, sitzen auf einem Pulverfass: Denn wenn der Goldpreis steigt – etwa durch geopolitische Krisen, Währungsschwäche oder Lieferengpässen – müssen sie physisches Gold kaufen, das es nicht gibt. Diese sogenannte zwingend notwendige ‚Short‘-Eindeckung ist brandgefährlich für die Gold-Märkte – aber ein gigantischer Turbo für den Goldpreis. Die EZB sieht genau hier eine gefährliche Dynamik. Was sie allerdings nicht offen ausspricht: Für clevere Anleger könnte das der Startschuss für den nächsten Gold-Superzyklus sein.

Goldtransport über den Atlantik: Wenn Barren zur systemischen Bedrohung werden!

Noch nie war physisches Gold so gefragt wie jetzt. In den USA ist der Preis für echte Goldbarren zeitweise bereits um bis zu 50,- US-Dollar höher als in Europa – ein klares Signal: Der Markt trennt sich von der Illusion des Papiergoldes. Um die Nachfrage zu bedienen, wird Gold aus London nach New York geschafft – ein logistischer Kraftakt mit enormen Kosten und Risiken. Was passiert, wenn eine Lieferung nicht rechtzeitig ankommt? Oder der Zoll den Transport stoppt? Ganz klar: Dann stehen Banken plötzlich „nackt“ da – und das System wankt.

Die eigentliche Gefahr: Banken zocken mit Billionen!

Was als „Markt“ erscheint, ist in Wahrheit eine Hochrisikowette der Finanzindustrie. Die EZB-Studie zeigt schonungslos auf: Terminkontrakte in mehrfacher Höhe des real existierenden Goldes sind keine Ausnahme, sondern die Regel. Und wenn eine Bank ihre Verpflichtungen nicht erfüllen kann, droht ein Dominoeffekt wie möglicherweise 2008 – nur diesmal am Goldmarkt.

Gold, der Rettungsanker im Sturm und der letzte sichere Hafen!

Während die Papiermärkte wanken, baut die halbe Welt auf physisches Gold: Gerade China, Russland und Indien kaufen „wie verrückt“. Warum? Wahrscheinlich, weil sie wissen, dass in einem überdehnten System nur eines zählt: echter, greifbarer Besitz. Gold ist keine Zahl auf einem Bildschirm, es ist ein realer Wert. Und genau deshalb könnte sich die EZB-Warnung am Ende als das perfekte Kaufsignal entpuppen.

Der Gold-Countdown läuft – und niemand hält ihn auf!

Wenn Medien jetzt mit Panikmache um sich werfen, lohnt sich ein Blick hinter die Kulissen. Nicht Gold ist das Problem – Gold ist die Lösung. Die wahre Gefahr sind überhebelte Derivate, unkontrollierte Risiken in Bankbilanzen und ein Papiermarkt, der auf Illusionen aufgebaut ist. Wer heute auf physisches Gold setzt, investiert in Wahrheit gegen ein fragiles System – und in Stabilität, Werterhalt und Sicherheit.

Gold ist Schutz – und Aktien sind Rendite!

Die EZB-Warnung ist kein Verkaufsgrund – sondern ein Investment-Kompass. Sie zeigt uns, wo die wirklichen Risiken lauern – und wie man sich davor schützt. Gold ist nicht das Problem, sondern die Antwort auf eine Welt voller Schulden, geopolitischer Eskalation und Währungsunsicherheit.

Wer jetzt nicht handelt, verpasst womöglich die nächste große Gold-Rallye. Wer bereits Gold und gute Goldaktien besitzt, kann ruhig schlafen. Und wer noch zögert, sollte sich fragen: Was passiert, wenn das Vertrauen ins System kippt – und alle gleichzeitig echtes Gold wollen? Die Antwort: Der Preis explodiert. Und das ist womöglich der Moment, von dem wir nicht mehr weit entfernt sind.

Wer heute in physisches Gold investiert, schützt sich. Wer zusätzlich in Gold-Unternehmen investiert, kann richtig verdienen. Die EZB mag vor einem Kollaps warnen – doch genau darin liegt die historische Chance: Ein Markt, der sich neu bewertet – und Aktien, die durch die Decke gehen können. Die EZB könnte den letzten ‚wake up call‘ gegeben haben, um sich klug zu positionieren. Nicht nur mit Münzen und Barren im Tresor, sondern auch mit den richtigen Goldaktien im Depot.

Wenn der Goldpreis nach oben durchbricht – multiplizieren sich die Chancen bei ausgewählten Aktien! Und wer vor dem großen Ausbruch dabei ist, verdient richtig! Einige sehr aussichtsreiche Unternehmen und heimliche Sieger dieser möglichen Goldwelle finden Sie im Folgenden!

Diese Unternehmen profitieren bei steigenden Goldpreisen mit Hebel-Potenzial!

Während die EZB vor einer möglichen Marktverwerfung am Goldmarkt warnt und die Terminmarkt-Spekulation als tickende Zeitbombe entlarvt, lohnt sich der Blick auf die echten Profiteure dieser Situation. Wer nämlich glaubt, dass nur physisches Gold vom Preisanstieg profitiert, irrt gewaltig: Es sind vor allem ausgewählte gute Gold-Unternehmen, die mit einem enormen Hebel reagieren – oft mit Kursgewinnen von mehreren Hundert Prozent. Hier sind unsere Favoriten:

Calibre Mining (WKN: A2N8JP)

Calibre befindet sich gerade in der vielleicht größten Fusion des Jahres, da man mit Equinox Gold zusammengeht. Durch diesen Zusammenschluss entsteht ein dominanter Goldproduzent – mit schlanker Kostenstruktur, globaler Reichweite und massiver Produktionsbasis. 500.000+ Unzen Jahresproduktion gehören schon bald der Vergangenheit an. Denn hier geht noch deutlich mehr.

Fury Gold Mines Ltd. (WKN: A2QFEP)

Fury entwickelt eine Multi-Millionen-Unzen-Plattform in den besten Goldregionen Kanadas. Der Fokus liegt auf hochgradigen Lagerstätten, die bei höherem Goldpreis mit jedem Bohrmeter an Wert gewinnen. Ideal für Investoren, die auf spektakuläre Entdeckungen und Bewertungshebel setzen.

GoldMining Inc. (WKN: A2DHZ0)

Mit einer gewaltigen Ressourcenbasis von über 26 Millionen Unzen Gold in Nord- und Südamerika zählt dieses Unternehmen ebenfalls zu den Goldwerten mit hohem Hebel-Potenzial. Noch in der Entwicklungsphase, aber mit klarer Wachstumsstrategie und exzellenter finanzieller Ausstattung, ist GoldMining ein perfekter Kandidat für eine multiplikative Preisexplosion.

Gold Royalty Corp. (WKN: A2QPLC)

Diese Gesellschaft sitzt auf einem Schatz von über 190 Royalty- und Streaming-Beteiligungen an hochwertigen Goldprojekten in Nord- und Südamerika. Was das heißt? Steigt der Goldpreis, steigen die Einnahmen – ohne eigene Kosten zu erhöhen oder ohne eigenes operatives Risiko. Das macht Gold Royalty zu einem der solidesten, aber dynamischsten Profiteure eines Goldbooms.

Goldshore Resources Inc. (WKN: A3CRU9)

Ein aufstrebender kanadischer Explorer mit seinem ‚Moss‘- und ‚Hillcrest‘-Projekt in Ontario – mitten in führenden Minenregionen. Wer früh investiert, sitzt auf einem Bewertungs-Hebel, wenn Goldpreise steigen.

OR Royalties Inc. (WKN: A417BX)

Als eine der führenden Royalty-Gesellschaften weltweit besitzt OR über 195 laufende Royalties und Streams, darunter eine Beteiligung an der größten Goldmine Kanadas – ‚Canadian Malartic‘. Diese Aktien profitieren fast 1:1 vom Goldpreis – ohne operatives Risiko, mit konstanter Cash-Generierung.

Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G)

Entwickelt das ‚Cariboo‘-Gold-Projekt in BC und ähnliche Anlagen. Stark finanziert, mit Machbarkeitsstudie in Arbeit – ein Investment, das vom Projektmultiplikator profitiert

Sierra Madre Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CM97)

Mit der erfolgreichen Wiederinbetriebnahme der historischen ‚La-Guitarra‘-Mine in Mexiko gehört Sierra Madre zu den spannendsten Turnaround-Kandidaten im Gold- und Silbersektor. Kommt die Goldpreisrallye Plus Silberpreisrallye, dürfte diese Aktie zu den explosivsten Performern zählen, nicht zuletzt auch dank seiner schlanken Struktur.

Sibanye-Stillwater Ltd. (WKN: A2PWVQ)

Diese Firma ist Südafrikas größter Goldproduzent mit rund 1 Mio. Unzen jährlicher Goldproduktion, plus Platin und PGM. Der höhere Goldpreise hat zu deutlich besseren Ergebnissen im Goldbereich geführt.

Skeena Gold & Silver Ltd. (WKN: A3CRER)

Entwickelt das hochgradige ‚Eskay‑Creek‘-Gold‑Silberprojekt im kanadischen ‚Golden Triangle‘ – ein Top-Reihe-Hebelprojekt, unterstützt durch starke Finanzierung (750 Mio. USD) und TOP-Management!

U.S. GoldMining Inc. (WKN: A3D7H8)

Ein aufstrebender Explorer mit Fokus auf das ‚Whistler‘-Projekt in Alaska, das bereits über signifikante Gold-Kupfer-Ressourcen verfügt. Wer früh dabei sein will, setzt auf diese Aktie – ein klassischer ‚First-Mover‘-Hebelwert, der bei einer Goldpreisrallye und Kupferpreisrallye in eine neue Bewertungsdimension springen sollte.

Fazit: Geniale Strategie: Gold besitzen – und obendrein clever hebeln!

Wenn sich die Terminmarkt-Spekulation überhitzt und physisches Gold knapp wird, wie von der EZB analysiert, beginnt die Stunde der Gold-Aktien. Die zuvor genannten Unternehmen sind keine trägen Tanker – sie sind Schnellboote mit Turbolader.

Royalty-Player wie Gold Royalty Corp. oder OR Royalties gewinnen direkt mit jedem Dollar mehr im Goldpreis – rein durch höhere Lizenzeinnahmen ohne teigende Kosten.

Entwickler wie GoldMining, Fury Gold Mines, Skeena Gold & Silver, Osisko Development, U.S. GoldMining oder Goldshore Resources profitieren durch Bewertungshebel – denn jede Unze im Boden wird plötzlich viel mehr wert. Zudem verfügen sie zumeist über Beiprodukte wie Silber, Kupfer etc. die ebenfalls sehr gefragt sind.

Turnaround-Kandidaten wie Sierra Madre und Sibanye-Stillwater kombinieren beides: Produktion- und Expansions-Story – ebenfalls ideal für top-Renditen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Quellen: U.S. Geological Survey (USGS), Statista.com, Gold.de, World Gold Council, en.wikipedia.org, eigener Research

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick: