VARON verbessert den Zugang zu Sauerstofftherapie in Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire) - Da die Atemwegsversorgung für viele Menschen in

Deutschland zunehmend zum Bestandteil des Alltags wird, ist jetzt eine neue

Auswahl an fortschrittlichen Sauerstoffkonzentratoren

(https://varoninc.de/?sca_ref=8906281.EK5jqUyztaTyEA) mit schneller lokaler

Lieferung verfügbar. Diese Lösungen bieten flexible, zeitgerechte Unterstützung

für Personen, die zu Hause oder unterwegs auf eine Sauerstofftherapie angewiesen

sind.



Die globale Atemluftmarke VARON

(https://varoninc.de/?sca_ref=8906281.EK5jqUyztaTyEA) bringt ihre bewährte

Produktlinie von stationären und tragbaren Sauerstoffkonzentratoren (https://var

oninc.de/collections/sauerstoff-konzentratoren?sca_ref=8906281.EK5jqUyztaTyEA)

auf den deutschen Markt. Ziel ist es, Nutzer*innen mehr Mobilität,

Unabhängigkeit und den Zugang zu hochwertiger Atemunterstützung zu ermöglichen.

Die Markteinführung erfolgt über lokal aufgebaute Vertriebskanäle, um eine

schnelle und zuverlässige Lieferung innerhalb Deutschlands sicherzustellen.





Sauerstoffkonzentratoren werden häufig zur Behandlung von COPD, Asthma,

Schlafapnoe, Lungenfibrose und der Erholung nach COVID-19 eingesetzt. Im

Gegensatz zu sperrigen Sauerstoffflaschen ermöglichen diese kompakten Geräte

eine einfache Integration der Therapie in den Alltag - ganz ohne

Einschränkungen.



Das Angebot von VARON umfasst:



- Stationäre Sauerstoffkonzentratoren

(https://varoninc.de/collections/home-series?sca_ref=8906281.EK5jqUyztaTyEA) -

Diese Geräte liefern im Dauerbetrieb eine gleichmäßige Sauerstoffzufuhr. Sie

eignen sich besonders für ältere Menschen, Patient*innen in der Genesung sowie

alle, die eine dauerhafte Atemunterstützung im häuslichen Umfeld benötigen.

- Tragbare Sauerstoffkonzentratoren (https://varoninc.de/collections/portable-se

ries?sca_ref=8906281.EK5jqUyztaTyEA) - Leicht, akkubetrieben und mit

Impulsflussfunktion ausgestattet, bieten diese Modelle flexible Unterstützung

für aktive Nutzer*innen. Ob beim Einkaufen, Reisen oder bei der Arbeit - die

Sauerstoffversorgung bleibt zuverlässig.



"Die Nachfrage nach Sauerstofftherapie außerhalb klinischer Einrichtungen wächst

rasant. Unser Ziel ist es, die Versorgung einfacher und zugänglicher zu

gestalten", von VARON CEO. "Dank unserer lokalen Versandoptionen erhalten

Patient*innen und Pflegekräfte die benötigte Unterstützung schnell und

unkompliziert - ohne lange Wartezeiten."



Neben der Behandlung chronischer Erkrankungen finden VARON-Konzentratoren auch

Anwendung in der palliativen Versorgung, häuslichen Seniorenbetreuung,

postoperativen Genesung sowie im gesundheitlichen Reisebedarf. Die Geräte

zeichnen sich durch Benutzerfreundlichkeit, leisen Betrieb und langlebige Filter

aus - und eignen sich sowohl für den eigenständigen Gebrauch als auch für die

unterstützte Pflege.



Mit dem Fokus auf Technologie, Nachhaltigkeit und Komfort unterstützt VARON (htt

ps://varoninc.de/collections/sauerstoff-konzentratoren?sca_ref=8906281.EK5jqUyzt

aTyEA) Menschen in ganz Deutschland dabei, freier zu atmen - heute und in

Zukunft.



Besuchen Sie VARON, (https://varoninc.de/?sca_ref=8906281.EK5jqUyztaTyEA) um

mehr über aktuelle Angebote und Produktauswahl zu erfahren - für eine sicherere,

flexiblere und umweltfreundlichere Atemversorgung.



