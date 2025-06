G7-Gipfel in Kanada beginnt Die Staats- und Regierungschefs der G7-Gruppe beginnen am Montag ihr Gipfeltreffen in Kanada. Am Vormittag (18.30 Uhr MESZ) steht für US-Präsident Donald Trump, Bundeskanzler Friedrich Merz und ihre Kollegen die erste Arbeitssitzung im Urlaubsort …