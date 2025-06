Ankündigung der High-Impact-Workshops und Vortragsreihe im Rahmen der World of Coffee Geneva 2025

Umsetzbare Lerninhalte mit Fokus auf der Wertschöpfungskette von Spezialitätenkaffee

GENF, SCHWEIZ / ACCESS Newswire / 16. Juni 2025 / The Specialty Coffee Association (SCA) präsentiert mit Stolz das Bildungsprogramm im Rahmen der Kaffee-Fachmesse World of Coffee Geneva, die von 26. bis 28. Juni 2025 in der Palexpo SA über die Bühne gehen wird. In mehr als 60 kostenlosen Vorträgen und 25 praxisnahen Workshops werden den Fachleuten aus der Spezialitätenkaffee-Wertschöpfungskette wertvolle Tools und Wissensinhalte vermittelt, die sie für Innovationen, Anpassungen und Führungsqualitäten in der globalen Kaffeebranche benötigen.

„Beim diesjährigen Bildungsprogramm dreht sich alles um praktisches, zukunftsorientiertes Lernen, das den Nerv der Zeit trifft“, erläutert Kim Elena Ionescu, Chief Strategy & Insights Officer bei der SCA. „Mit unserer Vortragsreihe, die den Teilnehmern kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, wollen wir die globale Kaffee-Community informieren, inspirieren und vernetzen; unsere kostenpflichtigen Workshops hingegen bieten tiefere Einblicke in wichtige Themen und Skills, die als Ergänzung zu den Zertifikatsprogrammen der SCA dienen.“

Wir empfehlen dringend, sich so früh wie möglich zu den Workshops der World of Coffee Geneva anzumelden. In den 25 Workshops, die jeweils zwischen 2,5 und 3,5 Stunden dauern, werden folgende Themen behandelt:

Donnerstag, 26. Juni 2025

- Crafting Connections: A Market-Readiness Workshop for Green Coffee Producers & Exporters (Knüpfen von Kontakten: Wie Produzenten & Exporteure von grünem Kaffee die Marktreife erlangen)

- Regenerative Thinking: A Design Thinking Toolkit for Specialty Coffee (Regeneratives Denken: Design-Thinking-Prozesse zum Thema Spezialitätenkaffee)

- Crafting Exceptional and Sustainable Coffee Blends (Wie man herausragende und nachhaltige Kaffeemischungen kreiert)

- Hiring and Training: Building Strong Foundations for a Growing Team (Personalbeschaffung und Ausbildung: Wie man eine starke Grundlage für ein wachstumsstarkes Team schafft)

- Your Coffee Data Made Easy: Build your Business Intelligence Dashboard for Better Decisions (Kaffeedaten leicht gemacht: Aufbau eines Business-Intelligence-Dashboards für die kluge Entscheidungsfindung)

- Beyond the Beans: How to Craft Stories to Connect with Your Buyer (Jenseits der Kaffeebohnen: Über das Geschichtenerzählen Kontakte mit Käufern knüpfen)

- Boost Your Social Ventures: Sustainable Project Funding through Crowdfunding (Soziale Aktivitäten fördern: Nachhaltige Projektfinanzierung durch Crowdfunding)

- Sensory Training: Unlocking Coffee‘s Full Potential (Sensorikschulung: Wie man das volle Potenzial von Kaffee ausschöpft)

Freitag, 27. Juni 2025

- Mastering Sensory Skills: A Hands-On Approach to Specialty Coffee Evaluation (Das Beherrschen sensorischer Fertigkeiten: Ein praxisnaher Ansatz zur Bewertung von Spezialitätenkaffee)

- Taste with Your Eyes: How Color Impacts Flavor (and Willingness to Pay?) - (Verkostung mit den Augen: Wie Farbe den Geschmack - und die Kaufabsicht - beeinflusst)

- The Evolution of Coffee Brewing: Geography, Flavor, and Culture (Evolution des Kaffeebrühens: Geographie, Geschmack und Kultur)

- Taste, Describe, Create: Applying the CVA Descriptive Form to Coffee Blend Creation (Verkosten, Beschreiben, Kreieren: Verwendung des CVA-Bewertungsformulars für das Kreieren einer Kaffeemischung)

- Coffee Business Growth Masterclass: Navigating Consolidation with Strategic Action (Masterclass für Wachstum im Kaffeegeschäft: Mit strategischen Maßnahmen zur Konsolidierung)

- Savoring Diversity: A Workshop on Coffee Species Genetics and Flavor Exploration (Genuss der Vielfalt: Workshop zu den genetischen Eigenschaften der Kaffeesorten und zur Geschmackswahrnehmung)

- Building your Own Pricing Impact Assessment to Support Smallholder Livelihoods (Preisgestaltung zur Absicherung der kleinbäuerlichen Existenzgrundlage)

- Where Did That Charge Come From? A Roaster's Guide to Coffee Costs (Woher stammen diese Gebühren? Leitfaden zur Kaffeekostenberechnung für Röster)

Samstag. 28. Juni 2025

- Fundamentals of Green Coffee Buying (Grundlagen des Ankaufs von grünem Kaffee)

- Level Up Your Leadership: Management for Multi-Site Operators (Verbessern Sie Ihre Führungskompetenzen: Management mehrerer Betriebsstätten)

- Infused at Origin: Understanding and Experiencing Infused Coffees (Aromatisierung am Entstehungsort: Aromatisierten Kaffee verstehen und erleben)

Im Rahmen der kostenlosen Vortragsreihe der World of Coffee Geneva werden dringliche und zukunftsorientierte Themen in drei Themenblöcken behandelt: Science (Wissenschaft), Business (Wirtschaft) und Sustainability (Nachhaltigkeit).

In den wissenschaftlichen Sessions wird ein breites Themenspektrum zu Chemie, Sensorik und Innovationen im Bereich der Kaffeeforschung behandelt. Hier ein Ausblick auf die Inhalte der Sessions: Enträtselung der Verkostungsqualität von Wildsorten und Halbwildhybriden in der Kaffee-Gendatenbank des Agronomic Institute (IAC) in Brasilien (Unraveling Cup Quality of Wild Varieties and Half-Wild Hybrids Conserved at the Coffee Genebank by the Agronomic Institute (IAC) in Brazil); Elektrochemische Messung und Modifizierung von Kaffee (Electrochemical Measurement and Modification of Coffee); Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Verkostung (Past, Present, and Future of Cupping); Auswirkungen der Entkoffeinierung auf die Kaffeequalität aus chemischer Sicht (Impact of Decaffeination on Coffee Quality - A Chemistry Perspective); Auswirkungen von Rohkaffeedefekten wie schwarzen und sauren Bohnen auf Sensorik und Chemie (Sensory and Chemical Impact of the Presence of Black and Sour Physical Defects); Bewertung von Heiß- und Kaltgetränken im Rahmen der vergleichenden sensorischen Profilierung von kaltem, heißem und schonend gebrühtem Kaffee mit Hilfe deskriptiver Methoden (Hot & Cold Value Assessment: Comparative Sensory Profiling of Cold, Hot, and Gentle Brewed Coffees Using Descriptive Techniques); Untersuchung von Gewohnheiten bei der Kaffeezubereitung durch Netnographie und Mittelwert-Kettenanalyse (An Exploration of Coffee Brewing Habits Through Netnography and Means-End Chain Analysis); Auswirkungen der Stickstoffanreicherung von kalt gebrühtem Kaffee auf dessen Qualität: Extraktionsgrad, Koffein- und Chlorogensäurekonzentration (Exploring the Impact of Nitrogen Injection on Cold Brew Quality: Extraction Levels, Caffeine, and Chlorogenic Acid Concentration); und Einfluss der Kaffeesäure auf den Geschmack ( Exploring Coffee Acidity: A Flavoromics Perspective).

Im Rahmen der wirtschaftlichen Sessions werden unterschiedliche Themen zur aktuellen Situation und zukünftigen Ausrichtung der Spezialitätenkaffeebranche behandelt. Hier die Session-Inhalte: Was ist Spezialitätenkaffee? (What is Specialty Coffee?); Konsolidierung von Kaffeeunternehmen: Intelligente Wachstumsstrategien für Kleinunternehmen (Coffee Consolidations: Smart Strategies for Small Companies to Scale Up (version 2.0)); Dem Markt voraus sein: Trends in der Kaffeebranche für den eigenen Erfolg nutzen (Staying Ahead of the Curve: Leveraging Coffee Industry Trends for Success); Der große Ausbruch der Kaffeepreise (The Great Coffee Price Breakaway); Stärkung der Kundenbindung am Beispiel der Skalierung von Nairobis erstem Abo-Service für Spezialitätenkaffee (Building Customer Loyalty: Lessons From Scaling Nairobi‘s First Specialty Coffee Subscription Service); Logistikunterbrechungen in der globalen Kaffee-Lieferkette überwinden (Global Coffee Supply Chain: Overcoming Logistics Disruptions); Globale Trends beim Spezialitätenkaffee: Wie Geschäfte auf der ganzen Welt die Konsumenten durch Design, Erlebnis und Kommunikation ansprechen (Global Trends in Specialty Coffee: How Shops Around the World Engage Consumers Through Design, Experience, and Communication); und die Entwicklung der Kaffeekultur in der Ukraine: Herausforderungen, Anpassungen und Zukunftsperspektiven (The Evolution of Coffee Culture in Ukraine: Challenges, Adaptation, and Future Prospects).

Bei den Nachhaltigkeits-Sessions geht es um eine ganze Reihe von wichtigen Themen, die das Umweltbewusstsein, die gesellschaftliche Gleichstellung sowie Kooperationsstrategien innerhalb der Kaffeebranche ansprechen. Hier die Session-Inhalte: Ergebnisse der „Latin America Coffee Carbon Footprint Baseline Study“ und Auswirkungen der Kooperation auf Branchenebene auf das Carbon-Footprint-Baselining (Results from the Latin America Coffee Carbon Footprint Baseline Study and the Impact of Industry-Wide Collaboration for Carbon Footprint Baselining); Kreislaufwirtschaft und regenerative Landwirtschaft: Sicherung des Lebensunterhalts und der Einkommensverhältnisse (Circular Economy and Regenerative Agriculture: Toward Living and Prosperous Incomes); Rolle der Frauen in der nachhaltigen Entwicklung der Kaffeeindustrie: Fallbeispiel der „Rebuild Women‘s Hope Cooperative“ im Kongo (The Role of Women in the Sustainable Development of the Coffee Industry: The Case of Rebuild Women‘s Hope Cooperative in the Democratic Republic of Congo); CO2-Fußabdruck von brasilianischem Kaffee: Messung und Reduktionsstrategien (Carbon Footprint in Brazilian Coffee: Measurement and Reduction Strategies); verbindliche Sorgfaltspflicht für Menschenrechte und Umweltverträglichkeit für alle (Toward Equitable Compliance: Making Mandatory Human Rights and Environmental Due Diligence Work for All); Schließen der Einkommensschere: Zusammenarbeit bei Preisen, Effizienz und Wertverteilung im honduranischen Kaffeesektor (Closing the Living Income Gap: Collaborating on Prices, Efficiency, and Value Distribution in the Honduran Coffee Sector); sowie Agroforst-Kaffee und Initiativen für partizipative Garantiesysteme: Wie die Mitglieder der „Slow Food Coffee Coalition“ ein internationales Netzwerk auf Grundlage von Biodiversität, Transparenz und Kooperation aufbauen (Agroforestry Coffee and Participatory Guarantee Systems Initiatives: How the Slow Food Coffee Coalition Members Build an International Network Based on Biodiversity, Transparency, and Collaboration).

Den detaillierten Zeitplan des Bildungsprogramms und die Anmeldeformalitäten finden Sie unter worldofcoffee.org.

World of Coffee Geneva ist Europas größte internationale Fachmesse für Spezialitätenkaffee und zentraler Treffpunkt von erwartungsgemäß rund 13.000 Fachleuten aus über 160 Ländern. Mit rund 450 ausstellenden Unternehmen bietet die Veranstaltung unvergleichliche Möglichkeiten, Produkte zu präsentieren, sich mit Branchenführern zu vernetzen und Kontakte zu qualifizierten globalen Kaffeekäufern zu knüpfen, von denen 25 % dieses Jahr Investitionen in Höhe von über 1 Million $ planen. Zu den Sponsoren der Veranstaltung gehören Host Sponsor BWT water+more, Platinum Sponsor Barista Attitude, Diamond Sponsor, Nestlé Professional und Gold Sponsor Alpro. Das Portrait Country Café de Colombia wird exklusive kulturelle Aktivitäten und ein Pop-up-Café veranstalten.

Sie können sich ab sofort zur World of Coffee Geneva 2025 anmelden unter www.worldofcoffee.org. SCA-Mitglieder erhalten bei der Anmeldung exklusive Vergünstigungen. Möchten Sie Aussteller oder Sponsor werden? Frau Margaret Andreucetti hilft Ihnen gerne weiter unter margareta@sca.coffee oder sponsorships@sca.coffee.

Die Specialty Coffee Association (SCA) ist die größte internationale Kaffeehändlervereinigung, die sich für die Verbesserung des Kaffees einsetzt, indem sie eine globale Community von Kaffeeenthusiasten fördert und Initiativen unterstützt, die den Spezialitätenkaffee zu einer florierenden, sozial gerechten und nachhaltigen Branche machen. Über die Zusammenarbeit und fortschrittliche Ansätze unterstützt die SCA die Branche mit Forschung, Standards, Bildungsangeboten und Veranstaltungen. Die SCA engagiert sich weltweit für die Verbesserung der Qualitätsstandards für Kaffee und ist die Verbindungsstelle für eine wachsende globale Community. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.sca.coffee oder folgen Sie uns auf Social Media: @specialtycoffeeassociation.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Amy Riemer, Communications Director

978-502-4895 (Mobil)

amy@riemercommunications.com

QUELLE: World of Coffee

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.