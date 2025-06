GA-ASI erweitert MQ-9B um Saab Airborne Frühwarnfunktion

San Diego, CA / ACCESS Newswire / 16. Juni 2025 / (GA-ASI) arbeitet gemeinsam mit Saab an der Entwicklung von AEW&C-Funktionen (AEW&C, Airborne Early Warning and Control) für die ferngesteuerten MQ-9B-Flugzeuge, zu denen die Modelle SkyGuardian und SeaGuardian, der britische Protector und das neue MQ-9B STOL-Modell (Short Takeoff and Landing) gehören, das derzeit entwickelt wird. GA-ASI plant, 2026 AEW auf der MQ-9B zu fliegen.

Zugehöriges Bild

„Die Bedrohung der Luft durch High-Tech- und Low-Tech-Technologien stellt eine große Herausforderung für die globalen Luftstreitkräfte dar“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „In Zusammenarbeit mit Saab, dem führenden Anbieter von AEW&C-Systemen, entwickeln wir eine erschwingliche AEW-Lösung, die die Einsatzmöglichkeiten unserer Kunden sowohl gegen hochentwickelte Marschflugkörper als auch gegen einfache, aber gefährliche Drohnenschwärme grundlegend verändern wird. Wir machen die AEW-Funktion auch in Bereichen möglich, in denen es sie heute noch nicht gibt, wie etwa von einigen Marinekriegsschiffen auf See“

GA-ASI wird Saabs AEW-Sensoren mit dem weltweit längsten, langlebigsten unbemannten Flugzeugsystem (UAS), der MQ-9B, kombinieren. Ob auf See oder über Land, das AEW-Missionspaket der MQ-9B wird die Dominanz in der Luft in greifbare Nähe rücken, und das zu geringeren Kosten als bei herkömmlichen Plattformen.

Die AEW-Lösung der MQ-9B bietet kritische Sensoren in der Luft zur Abwehr von taktischen Luftangriffen, Lenkflugkörpern, Drohnen und anderen Bedrohungen zu einem Bruchteil der Kosten von bemannten Plattformen Die Einsatzverfügbarkeit von UAS in mittlerer Höhe und mit langer Reichweite ist die höchste aller Militärflugzeuge, und als unbemannte Plattform ist die Besatzung nicht in Gefahr. AEW für MQ-9B wird die bestehenden AEW-Flotten durch die Vergrößerung ihrer effektiven Reichweiten ergänzen. Außerdem bietet es den Luftstreitkräften, die AEW benötigen, aber über keine herkömmlichen Plattformen verfügen, ein leistungsstarkes und erschwingliches Mittel zur Abwehr von Bedrohungen.