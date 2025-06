Bildung kann nicht warten für die Kinder Afrikas

NEW YORK, 16. Juni 2025 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Internationalen Tages des afrikanischen Kindes ehren wir den Mut, die Widerstandsfähigkeit sowie die Träume von Millionen Kindern und Jugendlichen in ganz Afrika. Ihr Potenzial ist grenzenlos, ihr Recht auf eine hochwertige Bildung ist nicht verhandelbar.

Es gibt eindeutige Belege für den Wert der Bildung beim Aufbau starker Volkswirtschaften sowie bei der Sicherung von Frieden und Stabilität auf dem gesamten Kontinent. Grundlegendes Lernen hat das Potenzial, das Pro-Kopf-BIP in Afrika südlich der Sahara bis 2050 zu verdoppeln, so die Weltbank. Eine weitere Analyse zeigt, dass jeder 1 US-Dollar, der in die Verdreifachung der Vorschulbildung in den afrikanischen Ländern südlich der Sahara investiert wird, bis zu 33 US-Dollar an Erträgen bringen kann.

Schon mit einer kleinen Investition in die Bildung aller afrikanischen Kinder könnten wir einen Kontinent verändern, riesige ungenutzte Märkte erschließen sowie die Versprechen des Pakts für die Zukunft und der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung einlösen.

Dennoch werden zu viele Kinder zurückgelassen. Etwa die Hälfte der weltweit 234 Millionen Kinder im schulpflichtigen Alter, die von Krisen betroffen sind, leben in Afrika südlich der Sahara, so die Organisation „Education Cannot Wait" (ECW). Das Erlernen von Armut verschärft den Kreislauf von Armut, Vertreibung und Krisen weiter. Wussten Sie, dass vier von fünf afrikanischen Kindern im Alter von 10 Jahren weder lesen noch einen einfachen Text verstehen können?

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, müssen wir in eine hochwertige Bildung für den jüngsten und am schnellsten wachsenden Kontinent der Welt investieren. In ganz Afrika haben die Investitionen der ECW bereits über 7,4 Millionen Mädchen und Jungen erreicht, wobei der Schwerpunkt auf grundlegendem Lernen, Gleichstellung der Geschlechter, Lehrerausbildung und psychosozialer Unterstützung liegt – ein Ansatz, der das gesamte Kind einbezieht.

Heute rufen wir – in Erweiterung der Bemühungen der Afrikanischen Union im Rahmen des „Jahres der Bildung 2024" zum Aufbau widerstandsfähiger Bildungssysteme für einen verbesserten Zugang zu inklusivem, lebenslangem, qualitativ hochwertigem und relevantem Lernen in Afrika – die Staats- und Regierungschefs, Spendende sowie den Privatsektor auf, Bildung in Notsituationen über bewährte multilaterale Fonds wie Education Cannot Wait zu finanzieren.

Wir können und müssen die Hoffnung für die Kinder in Afrika am Leben erhalten.

