BVB Watzke will in Sommerpause über Präsidentschaft nachdenken Der scheidende Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke möchte sich in den kommenden Wochen eine mögliche Kandidatur als Präsident bei Borussia Dortmund durch den Kopf gehen lassen. "Die beiden wichtigsten Vereinsgremien, unser Wirtschaftsrat und unser …