EU mahnt G7-Gipfel zur Geschlossenheit

KANANASKIS (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident António Costa hat die G7-Staaten vor ihrem Gipfel in Kanada zur Geschlossenheit aufgerufen. "Dieser G7-Gipfel findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt", sagte Costa im Gipfelort Kananaskis in den Rocky Mountains. Man stehe Unsicherheit in der Weltwirtschaft und einer zunehmenden Zahl an Konflikten in der Welt gegenüber. "Vor diesem Hintergrund trägt die G7 eine große Verantwortung." Die G7 müsse geschlossen und zielgerichtet Führung übernehmen.

Costa verwies etwa auf den Ukraine-Krieg, die humanitäre Lage im Gazastreifen und den Konflikt zwischen Israel und dem Iran, aber auch auf wirtschaftliche Risiken durch "politische Unsicherheit und Handelsstreits". Der G7-Gipfel steht unter dem Vorzeichen massiver Differenzen zwischen US-Präsident Donald Trump und den anderen Mitgliedern der Staatengruppe, etwa zum Ukraine-Krieg oder in der Handelspolitik.

"Die G7 spielt eine entscheidende Rolle, globale diplomatische und wirtschaftliche Anstrengungen zu koordinieren", mahnte Costa./sku/DP/mis