Bayern will nicht mehr zahlen als bisher

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die künftigen Mehrkosten des Deutschlandtickets sollen nach Vorstellung der bayerischen Staatsregierung komplett vom Bund übernommen werden. Es sei den Ländern insgesamt aufgrund der angespannten Haushaltslage derzeit nicht möglich, mehr als 1,5 Milliarden Euro pro Jahr für das Ticket aufzubringen, teilte das bayerische Verkehrsministerium in München auf Anfrage mit. Bayern hat derzeit den Vorsitz der Verkehrsministerkonferenz inne, am 27. Juni soll es in Berlin ein eintägiges Sondertreffen der Länderminister mit Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) geben.

Gesetzentwurf in nur sechs Wochen?