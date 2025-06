Krieg im Nahen Osten belastet Dax weiter - Verluste aber moderat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der weiter eskalierende Nahost-Krieg dürfte am Montag am deutschen Aktienmarkt für einen schwächeren Handelsauftakt sorgen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 23.406 Punkte. Damit würde der Index zumindest vorerst eine wichtige Unterstützung knapp über 23.400 Punkten halten und er bliebe auch über seinem Zwischentief von 23.360 Punkten, auf das er am Freitag in der ersten Reaktion auf den israelischen Angriff gefallen war.

Marktbeobachter sehen die Märkte derzeit im "geopolitischen Krisenmodus", denn neben dem Ukraine-Krieg gibt es nun einen weiteren Krisenherd im Nahen Osten, der für neue Nervosität sorgt. Dieser lenkt etwas ab von der üblichen Agenda, die in dieser Woche die Zinsentscheide mehrerer großer Notenbanken zu bieten hat - darunter jener der US-Notenbank Fed.