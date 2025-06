Krieg im Nahen Osten belastet

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE ERWARTET - Der weiter eskalierende Nahost-Krieg dürfte am Montag am deutschen Aktienmarkt für einen schwächeren Handelsauftakt sorgen. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 23.406 Punkte. Damit würde der Index zumindest vorerst eine wichtige Unterstützung knapp über 23.400 Punkten halten und er bliebe auch über seinem Zwischentief von 23.360 Punkten, auf das er am Freitag in der ersten Reaktion auf den israelischen Angriff gefallen war. Marktbeobachter sehen die Märkte derzeit im "geopolitischen Krisenmodus", denn neben dem Ukraine-Krieg gibt es nun einen weiteren Krisenherd im Nahen Osten, der für neue Nervosität sorgt. Dass die Aktienmärkte sich trotz der Verluste aber noch recht gut halten und Anleger nicht im "Panikmodus" sind, liegt laut Stephen Innes von SPI Asset Management an den Ölpreisen. Die seien zwar weiter gestiegen, unter dem Strich zum Wochenstart aber nur leicht. So sei die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute, noch offen.

USA: - VERLUSTE - Die kriegerische Eskalation in Nahost hat am Freitag die US-Börsen belastet. Auf die israelische Bombardierung von Atomanlagen und Militärs im Iran reagierte dessen Regierung inzwischen mit Gegenschlägen. Der New Yorker Leitindex Dow büßte letztlich 1,79 Prozent auf 42.197,79 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,13 Prozent auf 5.976,97 Zähler, und der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 verlor 1,29 Prozent auf 21.631,04 Zähler.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien am Montag trotz des Krieges im Nahen Osten zwischen Israel und dem Iran zugelegt. Dass die Aktienmärkte sich trotz der Verluste aber noch recht gut halten und Anleger nicht im "Panikmodus" sind, liegt laut Stephen Innes von SPI Asset Management an den Ölpreisen. Die seien zwar weiter gestiegen, unter dem Strich zum Wochenstart aber nur leicht. So sei die Straße von Hormus, eine wichtige Schifffahrtsroute, noch offen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg zuletzt um 1,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,1 Prozent an und für den Hongkonger Hang Seng ging es um 0,1 Prozent nach oben. Konjunkturdaten aus China fielen durchwachsen aus.

DAX 23516,23 -1,07%

XDAX 23447,06 -1,42%

EuroSTOXX 50 5290,47 -1,31%

DJIA 42197,79 -1,79%

S&P 500 5976,97 -1,13%

NASDAQ 100 21631,04 -1,29%

------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:



Bund-Future 130,71 -0,02% °



DEVISEN:



Euro/USD 1,1536 -0,13%

USD/Yen 144,31 0,14%

Euro/Yen 166,47 0,00%

BITCOIN:



Bitcoin 106.444 0,78%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:



Brent 75,00 +0,77 USD

WTI 73,91 +0,93 USD

