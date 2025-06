Cannabis, Eigenheime, Restaurants: Hier wird's jetzt nochmal richtig spannend!

Montag, 16. Juni: Lennar

Trotz stark gestiegener Hypotheken- und Bauzinsen trotzte der US-Häusermarkt dem Gegenwind für eine lange Zeit und veranlasste Investorenlegende Warren Buffett zum Erstaunen vieler Marktteilnehmenden zu einem Einstieg bei US-Hausbauern wie Lennar.

Inzwischen ist die Beteiligung jedoch wieder auf Minimalgröße geschrumpft – und wieder könnte der Altstar damit den richtigen Riecher bewiesen haben, denn inzwischen ist eine spürbare Abschwächung zu verzeichnen, die sich auch in der Aktie von Lennar niedergeschlagen hat, die seit dem Jahreswechsel rund 20 Prozent an Wert verloren hat. Nicht anders sieht es bei den Anteilen der Mitbewerber KB Home und. D.R. Horton aus. Anlegerinnen und Anleger haben ihre Exposure gegenüber dem US-Immobilienmarkt also zuletzt deutlich reduziert.

Ob das die richtige Entscheidung war, dafür könnten zum Wochenauftakt die Quartalszahlen von Lennar Aufschluss geben. Gegenüber dem Vorjahr ist mit einem Rückgang der Erlöse von 8,77 auf 8,19 Milliarden US-Dollar zu rechnen, während der Gewinn von 3,38 US-Dollar pro Aktie im Jahr zuvor auf 1,94 US-Dollar eingebrochen sein soll. Sind Rückgange in dieser Größenordnung zu verzeichnen, hätte sich die Skepsis unter Investoren als genau richtig erwiesen.

Am Optionsmarkt hingegen überwiegt vorsichtiger Optimismus, dass dem Hausbauer eine positive Überraschung gelingen könnte. 54,1 Prozent der am kommenden Freitag verfallenden Optionen werden aktuell auf der Call-Seite gehandelt. Die Put-Quote beträgt dementsprechend 45,9 Prozent. Eingepreist ist mit 7,2 Prozent die größte Kursreaktion der vergangenen 6 Quartale.

Mittwoch, 18. Juni: Aurora Cannabis

Cannabisaktien waren in den vergangenen Wochen wieder gefragt. Neue Entwicklungen um die Legalisierung und Entkriminalisierung in den USA gab es zwar keine, aber der anhaltend starke Gesamtmarkt (zumindest bis zum erneuten Aufflammen politischer Spannungen im Mittleren Osten am vergangenen Freitag) veranlasst Anlegerinnen und Anleger auch in der Breite des Aktienmarktes wieder zuzugreifen, sodass auch Titel aus den hinteren Reihen gekauft wurden.

Das hat zu starken Anstiegsbewegungen in Aktien mit hohem Leerverkaufsinteresse gesorgt, wie die Rallyes bei stark geshorteten Aktien wie Plug Power und Canopy Growth gezeigt haben. Das Papier von Canopy Growth trotzte dabei sogar schwachen Quartalszahlen, die aber nur vorübergehend für einen Einbruch sorgten. Die haben einmal mehr bewiesen, wie weit der Weg zu nachhaltigem Wachstum und Profitabilität für viele Unternehmen aus der Branche noch ist.

Große Fortschritte sind hier in den vergangenen Quartalen Aurora Cannabis gelungen, dass sich auf Medizinalcannabis spezialisiert hat. Im letzten Dreimonatszeitraum gelang dem Unternehmen sogar ein positiver Nettoertrag. Es war der bereits zweite in den vergangenen 12 Monaten.

Wenn es nach dem Willen der Analystinnen und Analysten geht, wird der Konzern jetzt ein drittes Mal nachlegen können: Der Gewinn pro Aktie (nach standardisierter Rechnungslegung GAAP) wird mit 0,10 US-Dollar erwartet, während der Umsatz bei 61,8 Millionen US-Dollar liegen soll. Beides wären signifikante Verbesserungen gegenüber dem Vorjahr, als Aurora Cannabis bei Erlösen von 49,3 Millionen US-Dollar noch einen Fehlbetrag von -0,30 US-Dollar pro Anteil vermelden musste.

Die starken Kursgewinne von Cannabisunternehmen haben die Optionsketten vieler Aktien stark zugunsten der Call-Seite verschoben. Das zeigt sich auch bei Aurora Cannabis, wo der Anteil von Wetten auf steigende Kurse bei 65,9 Prozent liegt. Der Put-Anteil beträgt lediglich 34,1 Prozent. In der hochvolatilen Aktie muss mit einer Kursreaktion von bis zu 15,8 Prozent gerechnet werden.

Freitag, 20. Juni: Darden Restaurants

In einem von politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägten Umfeld waren die als resilient geltenden Restaurantaktien bei Anlegerinnen und Anlegern gefragt. Mit einem Plus von 19,0 Prozent in den vergangenen 12 Monaten hat zum Beispiel Fast-Food-Riese McDonalds viele wachstumsstarke Technologieunternehmen wie Apple und Nvidia outperformen können.

Der vielen Investoren kaum bekannte Star der Branche war aber Darden Restaurants, dessen Aktie sich im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 47,5 Prozent steigern konnte. Zum resilienten Geschäftsmodell hatte das Unternehmen lange Zeit eine überdurchschnittlich hohe Dividende zu bieten. Nach dem starken Kursanstieg ist die Aktie mit einer Ausschüttungsrendite von 2,6 Prozent aber ins Mittelfeld zurückgefallen.

Mit seinem letzten Quartalsbericht konnte Darden Restaurants nicht überzeugen, der Rallye hat das aber nur kurzzeitig einen Abbruch getan. Noch in der vergangenen Woche konnte die Aktie ein neues Allzeithoch markieren. Dieses gilt es nun mit einem gelungeneren Ergebnisbericht zu bestätigen. Hierfür gilt es einen Umsatz von 3,25 Milliarden US-Dollar vorzuweisen sowie einen bereinigten Gewinn pro Aktie in Höhe von 2,94 US-Dollar. Beides wären Steigerungen um etwa 10 Prozent und würden damit eines der dynamischsten Quartale der vergangenen Jahre bedeuten.

Nach einem Plus von 16,5 Prozent in diesem Jahr sichern sich Anlegerinnen und Anleger vor den Zahlen lieber gegen Verluste ab, als auf weitere Kursgewinne zu wetten: Der Put-Anteil der am kommenden Freitag verfallenden Optionen liegt bei 56,1 Prozent, während die Call-Quote der Aktie, für die eine Kursbewegung von 5,3 Prozent eingepreist ist, bei 43,9 Prozent liegt.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 15. Juni, 13:30 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion