Programm zur Protokollierung und Beprobung von historischem Bohrkernmaterial wird bei Tannenberg eingeleitet

- Kernmaterial aus 47 historischen Bohrlöchern, die auf dem Kupferprojekt Tannenberg absolviert wurden, ist nun für eine umfassende Neubewertung mit modernen Techniken verfügbar

- Das Programm bietet eine große Chance, das unerprobte Kupferpotenzial zu erschließen, da es erhebliche Lücken in den historischen Daten gibt, die Entdeckungspotenzial darstellen

18 Bohrlöcher, die noch nie analysiert wurden und ein völlig unerprobtes Potenzial für eine Kupfermineralisierung bieten

29 Bohrlöcher, die in der Vergangenheit nur begrenzt analysiert wurden, konzentrierten sich nur auf einen schmalen 5-Meter-Abschnitt des T1-Schiefer-(Kupferschiefer)-Horizonts; das wahre Ausmaß des potenziellen mineralisierten Abschnitts ist daher unerprobt

- Modernes Verständnis lässt Potenzial für wesentlich mächtigere mineralisierte Abschnitte erkennen, basierend auf den erstklassigen KGHM-Kupferschiefer-Minen in Polen, in denen die Kupfermineralisierung bis zu 30 m oberhalb und 60 m unterhalb des T1-Schieferhorizonts versetzt sein kann

- Potenzial für die Entdeckung einer bisher unerkannten Mineralisierung im Kalkstein im Hangende und in den Sandsteinen im Liegenden mithilfe moderner Analysetechniken

- Deutliche Hinweise auf eine Mineralisierung, die über die in der Vergangenheit beprobten Abschnitte hinausgeht, die bereits im archivierten Kern identifiziert wurden, einschließlich der zuvor gemeldeten Bohrergebnisse:

Ro 45 endet mit einem Wert von 1 % Cu nach einem Abschnitt von 2,7 m mit 1,6 % Cu und 19 g/t Ag ab 268 m Tiefe

Ro 22 beginnt mit 0,67 % Cu und liefert 3,14 m mit 1,2 % Cu und 15 g/t Ag ab 436 m

Ro 41 beginnt mit 0,45 % Cu in 414 m Tiefe und hat die Mineralisierung im Hangende nicht vollständig erfasst

Ro 38 endet mit 0,37% Cu in 538 m Tiefe und hat die Mineralisierung im Liegenden nicht vollständig erfasst

- Umfassendes Kernprotokollierungs- (4 km) und -analyseprogramm (2 km) unter Einsatz einer fortschrittlichen hyperspektralen Scantechnologie, die den vorherigen Betreibern nicht zur Verfügung stand

- Verbesserter geophysikalischer Datensatz durch petrophysikalische Messungen zur optimierten Ermittlung zukünftiger Explorationsziele

16. Juni 2025 / IRW-Press / GreenX Metals Limited (ASX:GRX, LSE:GRX) (GreenX oder Unternehmen) freut sich mitzuteilen, dass die Arbeiten am Kernmaterial aus den historischen Bohrungen auf dem Kupferprojekt Tannenberg (Tannenberg oder das Projekt) in Kürze aufgenommen werden.

Herr Ben Stoikovich, CEO von GreenX, sagt dazu: „Das historische Bohrkernmaterial bei Tannenberg bietet uns ein enormes Wertschöpfungspotenzial. Man brachte diese historischen Bohrungen zwar nieder, analysierte sie jedoch nicht richtig. Wir werden eine Menge neuer Informationen über das Kupferschiefer-Mineralsystem bei Tannenberg gewinnen, und das zu sehr niedrigen Kosten. Diese Arbeiten werden durch den im Januar 2025 angekündigten Zuschuss von BHP Xplor in Höhe von bis zu 500.000 USD finanziert. Das historische Kernprogramm wurde in Zusammenarbeit mit dem Team von BHP Xplor geplant und die Ergebnisse werden voraussichtlich die bekannte Kupfermineralisierung erweitern und die Ermittlung von Explorationszielen in diesem weitläufigen, hochgradigen und flachen historischen Brownfield-Bergbaurevier in Mitteldeutschland unterstützen.“

Die Arbeiten umfassen die geologische Protokollierung, Probenahme, Analyse und das hyperspektrale Scannen von Bohrkernmaterial aus 47 Bohrlöchern in den Konzessionen Tannenberg 1 und 2. Anhand der Ergebnisse wird die bekannte Kupfermineralisierung voraussichtlich bestätigt und erweitert werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass in den 18 Bohrlöchern, für die keine historischen Analyseergebnisse vorliegen, eine völlig neue Mineralisierung entdeckt wird.

Abbildung 1: Verteilung der historischen Bohrlöcher, die für die Protokollierung und Analyse ausgewählt wurden.

HISTORISCHES KERNPROGRAMM

Im Richelsdorfer Bergbaurevier wurde eine beträchtliche Anzahl von Bohrungen absolviert. Einige Bohrungen dienten der Kupferexploration und der Minenerschließung, während andere Bohrungen für andere Zwecke niedergebracht wurden, z. B. für die Öl- und Gasexploration. In den Kernarchiven des Bundeslandes Hessen liegt Bohrkernmaterial aus 47 historischen Bohrlöchern in den Konzessionen Tannenberg, die die Zielstratigraphie durchteuften, vor und steht für eine Analyse mit modernen Verfahren zur Verfügung.

Diese früheren Explorationsarbeiten waren aus technischer Sicht durch das damals vorherrschende geologische Modell eingeschränkt, das davon ausging, dass die Kupfermineralisierung syngenetisch mit der dünnen Kupferschiefer-Schicht in Verbindung steht. Die Hypothese des Unternehmens, dass jenseits des Schiefers eine Kupfermineralisierung vorkommt, wurde bereits durch historische Analysen und Schlitzproben aus historischen Minen, die im Konzessionsgebiet Tannenberg betrieben wurden, untermauert. Die heutige Förderung von Kupfer aus Kupferschiefer-Lagerstätten in Polen stützt die Hypothese weiter, denn die Mineralisierung kann bis zu 30 m oberhalb und 60 m unterhalb des T1-Horizonts versetzt sein.

In der Vergangenheit konzentrierte sich der Großteil der Probenahmen bei Tannenberg auf den Schiefer. In der Regel wurde nur ein Bereich von 5 m um den T1-Schiefer herum beprobt. Kupferschiefer-Kupfer kann bekanntermaßen nur schwer mit bloßem Auge identifiziert werden, und das veraltete Lagerstättenmodell führte in vielen Fällen dazu, dass vorherige Geologen die auf eine Kupfermineralisierung ausgerichteten Probenahmen außerhalb des T1-Schiefers einstellten.

Das geplante Kernprogramm sieht die erneute Protokollierung, die erneute Analyse, das hyperspektrale Scannen sowie die Erfassung petrophysikalischer Messwerte vor. Wo es angebracht ist, werden die Analysen und das hyperspektrale Scannen einen Bereich von bis zu 30 m oberhalb und 60 m unterhalb des T1-Schiefers abdecken.

Die Ergebnisse dieses historischen Kernprogramms werden im 4. Quartal 2025 erwartet.

Abbildung 2: Historischer Bohrkern aus Ro 45: 1,6 % Cu und 19 g/t Ag auf 2,7 m ab 268 m Tiefe.

BEVORSTEHENDE aRBEITSPROGRAMME

Das historische Kernprogramm ist Teil eines größeren Explorationsprogramms, das in Zusammenarbeit mit dem BHP Xplor-Programm geplant und durch dieses finanziert wird. Zu den wichtigsten Bestandteilen des Explorationsprogramms 2025 von GreenX bei Tannenberg gehören:

- Protokollierung, Analyse und hyperspektrales Scannen von historischem Bohrkernmaterial;

- Magnetische und radiometrische Flugmessungen (im Mai absolviert);

- Analyse der historischen geophysikalischen Daten; und

- Zusammenstellung historischer Bergbau- und Produktionsdaten.

INCENTIVE-WERTPAPIERE

Um einen Anreiz für das Management zu schaffen und dessen Interessen mit denen der Aktionäre in Deckung zu bringen, wird das Unternehmen Incentive-Optionen begeben, die nur dann ausgeübt werden können, wenn die folgenden Projektmeilensteine bei Tannenberg erreicht werden:

- Klasse A: die Veröffentlichung einer von unabhängiger Seite bewerteten vermuteten JORC Code-konformen Ressource von mindestens 250.000 Tonnen enthaltenem Kupferäquivalent bei einem Ressourcengehalt von mindestens 1 % Cu-Äquivalent** (oder gleichwertig, mit einem Cutoff-Wert von 0,5 % Cu-Äquivalent) durch GreenX; und

- Klasse B: die Veröffentlichung einer von unabhängiger Seite bewerteten vermuteten JORC Code-konformen Ressource von mindestens 500.000 Tonnen enthaltenem Kupferäquivalent bei einem Ressourcengehalt von mindestens 1 % Cu-Äquivalent** (oder gleichwertig, mit einem Cutoff-Wert von 0,5 % Cu-Äquivalent) durch GreenX.

Direktor Klasse A-Optionen 1,05 A$ Ausübungspreis 31. Mai 2029 Verfall Klasse B-Optionen 1,20 A$ Ausübungspreis 31. Mai 2030 Verfall Herr Benjamin Stoikovich (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre) 1.200.000 1.200.000 Herr Mark Pearce (vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre) 600.000 600.000 Andere wichtige Mitarbeiter und Berater (Ausgabe im Rahmen des von den Aktionären genehmigten Equity Incentive Plan des Unternehmens) 5.000.000 5.000.000

**Cu-Äquivalent bedeutet eine beliebige Kombination von Cu, Ag, Ni, Co, Cr, Pt, Pd, Au, Rh, Ru, Ir, Os, Zn und/oder Pb.

ERKLÄRUNG DER SACHKUNDIGEN PERSON

Die Informationen in diesem Bericht, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, wurden den ASX-Pressemitteilungen vom 2. August 2024 und 28. April 2025 entnommen, die unter www.greenxmetals.com eingesehen werden können.

GreenX bestätigt, dass (a) dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Pressemitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen; (b) alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die den Inhalten der entsprechenden Pressemitteilung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben; und (c) die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der sachkundigen Person dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Pressemitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die durch Wörter wie „erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „projiziert“, „plant“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Überzeugungen von GreenX in Bezug auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von GreenX liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von diesen Aussagen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. GreenX verpflichtet sich nicht, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Mitteilung zu berücksichtigen.

Diese Mitteilung wurde von Herrn Ben Stoikovich, Chief Executive Officer, zur Veröffentlichung freigegeben.

