DAX am ersten Ziel angelangt Kurzfristig dürfte das Märzhoch bei 23.476 Punkten stabilisierend auf den DAX einwirken, zumal an dieser Stelle auch noch die untere Begrenzung des kurzfristigen Abwärtstrends verläuft. In der Folge könnten in den nächsten Stunden Gewinne an 23.764 …