DAX stabil – Unsicherheit und Zurückhaltung ja, Panik und Ausverkauf nein

Noch geht man an der Börse von einem begrenzten Konflikt aus. Viel spricht allerdings nicht für ein schnelles Ende der Kampfhandlungen, sie dürften auch diese Woche unvermindert andauern, aber eben begrenzt bleiben.

Anleger sollten sich nicht der Hoffnung hingeben, dass sich die Situation schon in wenigen Tagen wieder beruhigt. Unsicherheit ist an der Börse etwas, was typischerweise mit höheren Schwankungen einhergeht, weil man eben nicht mehr genau planen kann. Das Risiko einer Ausweitung der Kampfhandlungen über die lokal begrenzte Vergeltung hinaus ist da. Genau wie die Möglichkeit, dass der Iran Energieanlagen ins Visier nimmt und es so zu einem starken Anstieg der Ölpreise kommt. Sollte der Ölpreis wieder über 100 Dollar steigen, droht in Deutschland erneut eine Rezession.